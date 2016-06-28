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Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas konstrukcijas blendera rokturis. Nodrošina lieliskus rezultātus zupām, biezeņiem un kokteiļiem. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
550 W, metāla rokturis
ProMix
0,5 l kauss
1 ātrums
Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.
Viens slēdzis vieglai lietošanai.
Daily kolekcijas rokas blenderim ir tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai.
4.3
no 5
44
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
MaZAaKTM
28/06/2016
Latvija
Verificēts pircējs
Pilda savas funkcijas
Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
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burbuls65
21/08/2018
Lietuva
Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w
Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas
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faris28
28/06/2017
Polska
Verificēts pircējs
Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit
Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny