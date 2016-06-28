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  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1604/90

4.3

| (44) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas konstrukcijas blendera rokturis. Nodrošina lieliskus rezultātus zupām, biezeņiem un kokteiļiem. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Perfekti sablendētām zupām, biezeņiem un kokteiļiem

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

  • 550 W, metāla rokturis

  • ProMix

  • 0,5 l kauss

  • 1 ātrums

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Viens slēdzis

Viens slēdzis

Viens slēdzis vieglai lietošanai.

Tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai

Tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai

Daily kolekcijas rokas blenderim ir tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.3

no 5

44

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

28/06/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.