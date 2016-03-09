Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!