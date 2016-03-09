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Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas konstrukcijas blendera rokturis un smalcinātāja piederums. Nodrošina lieliskus rezultātus zupām un sasmalcinātiem garšaugiem. Veselīgu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
550 W, metāla rokturis
ProMix
0,5 l kauss, smalcinātājs
1 ātrums
Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.
Viens slēdzis vieglai lietošanai.
Daily kolekcijas rokas blenderim ir tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai.
4.9
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Monika83
09/03/2016
Polska
Rewelacyjny produkt
Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
katkat
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00