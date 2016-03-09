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  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1605/00

4.9

| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas konstrukcijas blendera rokturis un smalcinātāja piederums. Nodrošina lieliskus rezultātus zupām un sasmalcinātiem garšaugiem. Veselīgu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Perfekti sablendētām zupām un sasmalcinātiem garšaugiem

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

  • 550 W, metāla rokturis

  • ProMix

  • 0,5 l kauss, smalcinātājs

  • 1 ātrums

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Viens slēdzis

Viens slēdzis

Viens slēdzis vieglai lietošanai.

Tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai

Tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai

Daily kolekcijas rokas blenderim ir tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/03/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny produkt

Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.