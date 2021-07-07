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550 W, metāla rokturis
ProMix
0,5 l kauss, smalcinātājs, putotājs
1 ātrums
Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.
Daily kolekcijas rokas blenderim ir tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai.
Jaudīgs 550 W motors viscietākajiem produktiem.
4.8
no 5
50
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Plusi
Все в одному
Mīnusi
Немає
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29/06/2021
Україна
Чудовий блендер, має прекрасні функції.
Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.
Plusi
Все
Mīnusi
Нічого
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Євдокія
21/06/2021
Україна
Блендер суперовий
Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.
Plusi
Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер