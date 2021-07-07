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  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
  • Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1607/00

4.8
| (50) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas konstrukcijas blendera rokturis, smalcinātājs un putotājs. Nodrošina lieliskus rezultātus zupām, sasmalcina garšaugus un sakuļ putukrējumu. Veselīgu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
Skatīt visas priekšrocības

perfekti sablendētām zupām un sasmalcinātiem garšaugiem

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

  • 550 W, metāla rokturis

  • ProMix

  • 0,5 l kauss, smalcinātājs, putotājs

  • 1 ātrums

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai

Tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai

Daily kolekcijas rokas blenderim ir tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai.

Jaudīgs 550 W motors

Jaudīgs 550 W motors

Jaudīgs 550 W motors viscietākajiem produktiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

50

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

3
2

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Plusi

Все в одному

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

29/06/2021

Україна

Україна

Чудовий блендер, має прекрасні функції.

Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.

Plusi

Все

Mīnusi

Нічого

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

21/06/2021

Україна

Україна

Блендер суперовий

Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.

Plusi

Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.