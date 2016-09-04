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Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1621/00

4.6

| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem

Philips blenderī apvienota 650 vatu jauda, ProMix blendēšanas tehnoloģija un Turbo funkcija vienmērīgiem rezultātiem pat ar grūti apstrādājamiem produktiem. Mājās gatavotu zupu, biezputru un kokteiļu pagatavošana ar blenderi vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.

Skatīt visas priekšrocības

650 W ProMix blenderis ar turbo funkciju

Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem

  • 650 W, metāla rokturis

  • ProMix

  • 0,5 l kauss

  • 2 ātrumi ar turbo funkciju

0,5 l rokas blendera mērkrūze

0,5 l rokas blendera mērkrūze

Ar 0,5 l krūku varat izmērīt produktu daudzumu, lai ātri sablenderētu zupas, biezeņus vai kokteiļus.

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Jaudīgs motors optimālai ēdiena pagatavošanai

Jaudīgs motors optimālai ēdiena pagatavošanai

Ar jaudīgo 650 vatu motoru var sablenderēt lielāko daļu produktu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

3
1

04/09/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobry blender

Cichy, o dużej mocy, z łatwością blenduje zupy, koktajle, dipy. Specyficzny kształt stopki miło zaskoczył, zdecydowanie jest to najlepszy blender z jakimi miałam styczność.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny

26/08/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek dělá co potřebuji.

Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.

Plusi

Vynikající kvalita výrobku a super cena.

Mīnusi

Nic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

19/06/2020

България

България

Постигнатите резултати съответстват на очакваното

Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.