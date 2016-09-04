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Izbeigta ražošana
Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem
Philips blenderī apvienota 650 vatu jauda, ProMix blendēšanas tehnoloģija un Turbo funkcija vienmērīgiem rezultātiem pat ar grūti apstrādājamiem produktiem. Mājās gatavotu zupu, biezputru un kokteiļu pagatavošana ar blenderi vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.
650 W, metāla rokturis
ProMix
0,5 l kauss
2 ātrumi ar turbo funkciju
Ar 0,5 l krūku varat izmērīt produktu daudzumu, lai ātri sablenderētu zupas, biezeņus vai kokteiļus.
Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.
Ar jaudīgo 650 vatu motoru var sablenderēt lielāko daļu produktu.
4.6
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
mary88
04/09/2016
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobry blender
Cichy, o dużej mocy, z łatwością blenduje zupy, koktajle, dipy. Specyficzny kształt stopki miło zaskoczył, zdecydowanie jest to najlepszy blender z jakimi miałam styczność.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny
Pepe17
26/08/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Výrobek dělá co potřebuji.
Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.
Plusi
Vynikající kvalita výrobku a super cena.
Mīnusi
Nic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
19/06/2020
България
Постигнатите резултати съответстват на очакваното
Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19