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Izbeigta ražošana
650 W, metāla rokturis
ProMix
0,5 l kauss, smalcinātājs
2 ātrumi ar turbo funkciju
Ar 0,5 l krūku varat izmērīt produktu daudzumu, lai ātri sablenderētu zupas, biezeņus vai kokteiļus.
Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.
Ar jaudīgo 650 vatu motoru var sablenderēt lielāko daļu produktu.
4.5
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Plusi
Design,funkčnost
Mīnusi
Menší nádobka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Plusi
Funkčnost, rychlost, kvalita
Mīnusi
nevím
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Plusi
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Mīnusi
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér