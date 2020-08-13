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Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1623/00

4.5
| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem
Philips blenderī apvienota 650 vatu jauda, ProMix blendēšanas tehnoloģija un Turbo funkcija vienmērīgiem rezultātiem pat ar grūti apstrādājamiem produktiem. Tagad pieejams arī ar kompaktu smalcinātāju, lai smalki sagrieztu sīpolus, garšaugus un parmezāna sieru.
Skatīt visas priekšrocības

650 W ProMix blenderis ar turbo funkciju

Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem

  • 650 W, metāla rokturis

  • ProMix

  • 0,5 l kauss, smalcinātājs

  • 2 ātrumi ar turbo funkciju

0,5 l rokas blendera mērkrūze

0,5 l rokas blendera mērkrūze

Ar 0,5 l krūku varat izmērīt produktu daudzumu, lai ātri sablenderētu zupas, biezeņus vai kokteiļus.

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Jaudīgs motors optimālai ēdiena pagatavošanai

Jaudīgs motors optimālai ēdiena pagatavošanai

Ar jaudīgo 650 vatu motoru var sablenderēt lielāko daļu produktu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.5

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Plusi

Design,funkčnost

Mīnusi

Menší nádobka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Plusi

Funkčnost, rychlost, kvalita

Mīnusi

nevím

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Plusi

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Mīnusi

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.