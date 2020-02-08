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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1625/00

4.6

| (18) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem

Philips blenderī apvienota 650 vatu jauda, ProMix blendēšanas tehnoloģija un Turbo funkcija vienmērīgiem rezultātiem pat ar grūti apstrādājamiem produktiem. Pateicoties kompaktajam smalcinātājam un putošanas piederumiem, ar to var sasmalcināt sīpolus un saputot putukrējumu.

Skatīt visas priekšrocības

650 W ProMix blenderis ar turbo funkciju

Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem

  • 650 W, metāla rokturis

  • ProMix

  • 0,5 l kauss, smalcinātājs, putotājs

  • 2 ātrumi ar turbo funkciju

0,5 l rokas blendera mērkrūze

0,5 l rokas blendera mērkrūze

Ar 0,5 l krūku varat izmērīt produktu daudzumu, lai ātri sablenderētu zupas, biezeņus vai kokteiļus.

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Jaudīgs motors optimālai ēdiena pagatavošanai

Jaudīgs motors optimālai ēdiena pagatavošanai

Ar jaudīgo 650 vatu motoru var sablenderēt lielāko daļu produktu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

18

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

4
3
2

08/02/2020

Polska

Polska

świetny przybornik do każdej kuchni!

świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

28/07/2020

România

România

Verificēts pircējs

Excelent

Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Jól működik

A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā