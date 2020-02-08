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Izbeigta ražošana
Vēl jaudīgāks lieliskiem rezultātiem
Philips blenderī apvienota 650 vatu jauda, ProMix blendēšanas tehnoloģija un Turbo funkcija vienmērīgiem rezultātiem pat ar grūti apstrādājamiem produktiem. Pateicoties kompaktajam smalcinātājam un putošanas piederumiem, ar to var sasmalcināt sīpolus un saputot putukrējumu.
650 W, metāla rokturis
ProMix
0,5 l kauss, smalcinātājs, putotājs
2 ātrumi ar turbo funkciju
Ar 0,5 l krūku varat izmērīt produktu daudzumu, lai ātri sablenderētu zupas, biezeņus vai kokteiļus.
Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.
Ar jaudīgo 650 vatu motoru var sablenderēt lielāko daļu produktu.
4.6
no 5
18
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
vapsmee
08/02/2020
Polska
świetny przybornik do każdej kuchni!
świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Dienuta28
28/07/2020
România
Verificēts pircējs
Excelent
Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Bubi
19/10/2019
Magyarország
Jól működik
A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer