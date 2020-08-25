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  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula

Izbeigta ražošana

Sulu spiede

HR1821/70

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Mājās viegli pagatavojama sula

Ar šo sulu spiedi Jūs varat viegli pagatavot gardu, svaigu sulu. Un tās kompaktā dizaina dēļ tā ir viegli uzglabājama.

Skatīt visas priekšrocības

Viegli pasniegt. Vienkārši uzglabāt

Mājās viegli pagatavojama sula

  • 220 W

  • 0,5 l

  • Balts/zils

Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru

Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru

Philips sulu spiedei ir mikrosieta filtrs, lai iegūtu vairāk sulas.

Kompakts dizains

Kompakts dizains

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.

Spiediet sulu nepārtraukti, izmantojot 500ml noņemamo atlikumu tvertni.

Spiediet sulu nepārtraukti, izmantojot 500ml noņemamo atlikumu tvertni.

Spiediet sulu nepārtraukti, izmantojot 500ml noņemamo atlikumu tvertni.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Маленький помічник

Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.

Plusi

Займає мало місця

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

07/08/2019

Україна

Україна

Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.

Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10

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