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Mājās viegli pagatavojama sula
Ar šo sulu spiedi Jūs varat viegli pagatavot gardu, svaigu sulu. Un tās kompaktā dizaina dēļ tā ir viegli uzglabājama.
220 W
0,5 l
Balts/zils
Philips sulu spiedei ir mikrosieta filtrs, lai iegūtu vairāk sulas.
Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.
Spiediet sulu nepārtraukti, izmantojot 500ml noņemamo atlikumu tvertni.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Васелина
25/08/2020
Україна
Маленький помічник
Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.
Plusi
Займає мало місця
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
oberst155
07/08/2019
Україна
Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.
Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1821/70 Соковижималка
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Storcător HR1821/10