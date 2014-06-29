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Izbeigta ražošana
Mājās viegli pagatavojama sula
Ar šo Philips sulu spiedi HR1823/70 var vēl vienkāršāk izspiest garšīgas sulas. Pateicoties apaļajai atverei, augļi un dārzeņi nav tik ļoti jāsasmalcina. Turklāt kompaktais dizains garantē ērtu glabāšanu.
220 W
1 ātrums
Balts/zils
Apaļa pad. caurule vieglai sastāvdaļu ievietošanai
Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru.
4.8
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
madzia11212
29/06/2014
Polska
Polecam
Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
lawina74
07/03/2014
Polska
Doskonała
PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
alina0712
07/03/2014
Polska
prosta w użyciu
Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka