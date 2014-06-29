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  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula
  • Mājās viegli pagatavojama sula

Izbeigta ražošana

Daily CollectionSulu spiede

HR1823/70

4.8

| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Mājās viegli pagatavojama sula

Ar šo Philips sulu spiedi HR1823/70 var vēl vienkāršāk izspiest garšīgas sulas. Pateicoties apaļajai atverei, augļi un dārzeņi nav tik ļoti jāsasmalcina. Turklāt kompaktais dizains garantē ērtu glabāšanu.

Skatīt visas priekšrocības

Sulu spiede: Viegli pasniegt. Vienkārši uzglabāt

Mājās viegli pagatavojama sula

  • 220 W

  • 1 ātrums

  • Balts/zils

Apaļa pad. caurule vieglai sastāvdaļu ievietošanai

Apaļa pad. caurule vieglai sastāvdaļu ievietošanai

Apaļa pad. caurule vieglai sastāvdaļu ievietošanai

Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru

Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru

Vairāk sulas ar mikrosietiņa filtru.

Kompakts dizains

Kompakts dizains

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/06/2014

Polska

Polska

Polecam

Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

Doskonała

PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

prosta w użyciu

Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.