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500 W
QuickClean
1,5 L
Pilienapture
Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem maz vietas. To var novietot uz virtuves darba virsmas vai ērti uzglabāt.
Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jebkuru glāzi (maks. 12 cm augstums). Novieto to zem iebūvētā krāna un spied sulu.
Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Дора_Л
20/11/2023
Україна
Чудова соковижималка, яка не займає багато місця
Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Metcho
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Сокоизтисквачка Philips
Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом
Plusi
Повече сок от всяка друга марка
Mīnusi
Няма такива
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Потребител на Филипс
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт
Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.
Plusi
заема малко място на кухненския плот
Mīnusi
няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73