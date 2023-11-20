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  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!
  • Vairāk sulas vēl ērtāk!

Viva CollectionSulu spiede

HR1832/00

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk sulas vēl ērtāk!
Viss, ko sagaidi no sulu spiedes – jaudīga sulas izspiešana, tīrīšana 1 min laikā – kompaktā konstrukcijā, kas ir puse no izmēra! *. Palutini sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu.
Skatīt visas priekšrocības

Viss vienā kompaktā konstrukcijā

Vairāk sulas vēl ērtāk!

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 L

  • Pilienapture

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz virtuves darba virsmas

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz virtuves darba virsmas

Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem maz vietas. To var novietot uz virtuves darba virsmas vai ērti uzglabāt.

Sula tieši glāzē

Sula tieši glāzē

Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jebkuru glāzi (maks. 12 cm augstums). Novieto to zem iebūvētā krāna un spied sulu.

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/11/2023

Україна

Україна

Чудова соковижималка, яка не займає багато місця

Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Сокоизтисквачка Philips

Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом

Plusi

Повече сок от всяка друга марка

Mīnusi

Няма такива

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен продукт

Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.

Plusi

заема малко място на кухненския плот

Mīnusi

няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73