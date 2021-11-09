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500 W
QuickClean
1,5 L
Pilienapture
Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot uz virtuves letes vai ērti uzglabāt.
Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu glāzi (maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.
Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.
4.9
no 5
90
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
MURKA13
09/11/2021
Україна
ЧУДОВА СОКОВИЖИМАЛКА
ПРИДБАЛА ДЕКІЛЬКА РОКІВ ТОМУ. КОРИСТУЮСЬ, ВСЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
mobimax
09/11/2021
Україна
Цена + качество = Philips
Доброго времени суток. Все мы прекрасно знакомы с данным производителем, но хочу заменить цена + качество далеко не у всех соответствует действительности. Дома в арсенале данного бренда имеется телевизор, чайник, пылесос, соковыжималка, ультрозвуковые счетки моя и моей любимой супруги, второй фен у жены и портативная колонка. Хотел бы остановить своё внимание на соковыжималке. У кого есть дети до годика поймут меня как родителя) Детский врач порекомендовала малышке добавлять сок из яблок и др фруктов по не много в рацион и вот стал вопрос какую соковыжималку выбрать? Когда их такое количество. Но прийди в магазин бытовой техники все вопросы сами собой решились. Поехали : дизайн ( вне конкуренции это лично мое мнение) без комментариев. Жена просто оставила ее на столешнице так как она смотрится как деталь интерьера пусть и на кухне; качество как всегда на высоте. Приятный на ощупь пластик и другие компоненты соковыжималки. Моется легко и быстро. Сама конструкция собирается в течение 30 сек и готово к работе. Цена была рекомендована производителем вот поэтому во всех торговых сетях я видел одинаковый ценник на выбранную мною модель. Выбирал неделю ( не вру, замучал пару продавцов - признаюсь). Итог уважаемая компания Philips я ваш клиент, фанат, собственник уже не одной единицы техники на веки. И да если меня спросят буду ли я рекомендовать вашу продукция друзьям и тд мой ответ - Yes, of course )
Plusi
Естественно
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
glukhovvv
09/11/2021
Україна
Очень качественный продукт
Удобно готовить сок каждый день из любых фруктов и овощей. Быстро разбирается и моется. Рекомендую!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73