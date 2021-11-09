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  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
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Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1832/02

4.9
| (90) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Vairāk sulas vēl ērtāk.
Viss, ko gaidāt no sulu spiedes – jaudīga sulas izspiešana, tīrīšana 1 min laikā – kompaktā konstrukcijā, kas ir puse no izmēra! *. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu.
Skatīt visas priekšrocības

Viss vienā kompaktā konstrukcijā

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 L

  • Pilienapture

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz jūsu virtuves letes

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz jūsu virtuves letes

Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot uz virtuves letes vai ērti uzglabāt.

Sula tieši jūsu glāzē

Sula tieši jūsu glāzē

Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu glāzi (maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

90

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

09/11/2021

Україна

Україна

ЧУДОВА СОКОВИЖИМАЛКА

ПРИДБАЛА ДЕКІЛЬКА РОКІВ ТОМУ. КОРИСТУЮСЬ, ВСЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Цена + качество = Philips

Доброго времени суток. Все мы прекрасно знакомы с данным производителем, но хочу заменить цена + качество далеко не у всех соответствует действительности. Дома в арсенале данного бренда имеется телевизор, чайник, пылесос, соковыжималка, ультрозвуковые счетки моя и моей любимой супруги, второй фен у жены и портативная колонка. Хотел бы остановить своё внимание на соковыжималке. У кого есть дети до годика поймут меня как родителя) Детский врач порекомендовала малышке добавлять сок из яблок и др фруктов по не много в рацион и вот стал вопрос какую соковыжималку выбрать? Когда их такое количество. Но прийди в магазин бытовой техники все вопросы сами собой решились. Поехали : дизайн ( вне конкуренции это лично мое мнение) без комментариев. Жена просто оставила ее на столешнице так как она смотрится как деталь интерьера пусть и на кухне; качество как всегда на высоте. Приятный на ощупь пластик и другие компоненты соковыжималки. Моется легко и быстро. Сама конструкция собирается в течение 30 сек и готово к работе. Цена была рекомендована производителем вот поэтому во всех торговых сетях я видел одинаковый ценник на выбранную мною модель. Выбирал неделю ( не вру, замучал пару продавцов - признаюсь). Итог уважаемая компания Philips я ваш клиент, фанат, собственник уже не одной единицы техники на веки. И да если меня спросят буду ли я рекомендовать вашу продукция друзьям и тд мой ответ - Yes, of course )

Plusi

Естественно

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Очень качественный продукт

Удобно готовить сок каждый день из любых фруктов и овощей. Быстро разбирается и моется. Рекомендую!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73