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  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1832/45

Vairāk sulas vēl ērtāk.
Viss, ko gaidāt no sulu spiedes – jaudīga sulas izspiešana, tīrīšana 1 min laikā – kompaktā konstrukcijā, kas ir puse no izmēra! *. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu.
Skatīt visas priekšrocības

Viss vienā kompaktā konstrukcijā

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 L

  • Pilienapture

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz jūsu virtuves letes

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz jūsu virtuves letes

Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot uz virtuves letes vai ērti glabāt.

Sula tieši jūsu glāzē

Sula tieši jūsu glāzē

Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu glāzi (maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73