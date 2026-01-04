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Izbeigta ražošana
HR1832/45
500 W
QuickClean
1,5 L
Pilienapture
Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot uz virtuves letes vai ērti glabāt.
Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu glāzi (maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.
Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.
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Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73