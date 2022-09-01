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  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
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Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1832/52

4.9
| (23) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk sulas vēl ērtāk.
Viss, ko gaidāt no sulu spiedes – jaudīga sulas izspiešana, tīrīšana 1 min laikā – kompaktā konstrukcijā, kas ir puse no izmēra! *. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu.
Skatīt visas priekšrocības

Viss vienā kompaktā konstrukcijā

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 L

  • Pilienapture

Vienkārša mīkstuma noteikšana ar caurspīdīgo biezumu tvertni

Vienkārša mīkstuma noteikšana ar caurspīdīgo biezumu tvertni

Patiesi aizraujoša sulas izspiešanas pieredze. Vāks un biezumu tvertne ir caurspīdīgi, un jūs varat redzēt augļus un dārzeņus to apstrādes laikā. Tas nozīmē, ka varat precīzi noteikt, kad tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.

Pilienapture novērš sulas pilēšanu

Pilienapture novērš sulas pilēšanu

Pēc aktivizēšanas pilienapture novērš sulas pilēšanu. Pilienaptures uzgalis ir viegli tīrāms, jo tas ir noņemams un izgatavots no materiāliem, ko var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Ar vienu vienkāršu darbību varat novērst sulas pilēšanu un saglabāt letes virspusi tīru.

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Vieglākai un ātrākai tīrīšanai visas noņemamās detaļas var droši mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

23

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.

Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

12/07/2020

България

България

Вкусно и здравословно

Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!

Plusi

Приготвяне на страхотни напитки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

19/06/2020

България

България

Чуден за употреба

Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73