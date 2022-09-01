30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
500 W
QuickClean
1,5 L
Pilienapture
Patiesi aizraujoša sulas izspiešanas pieredze. Vāks un biezumu tvertne ir caurspīdīgi, un jūs varat redzēt augļus un dārzeņus to apstrādes laikā. Tas nozīmē, ka varat precīzi noteikt, kad tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.
Pēc aktivizēšanas pilienapture novērš sulas pilēšanu. Pilienaptures uzgalis ir viegli tīrāms, jo tas ir noņemams un izgatavots no materiāliem, ko var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Ar vienu vienkāršu darbību varat novērst sulas pilēšanu un saglabāt letes virspusi tīru.
Vieglākai un ātrākai tīrīšanai visas noņemamās detaļas var droši mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
4.9
no 5
23
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Raiabaia
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.
Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Rodz
12/07/2020
България
Вкусно и здравословно
Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!
Plusi
Приготвяне на страхотни напитки
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
barabas
19/06/2020
България
Чуден за употреба
Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73