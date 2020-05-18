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QuickClean
1,5 l, M izmēra caurule
500 W
Pilienapture
Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot uz virtuves letes vai ērti uzglabāt.
Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.
Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu glāzi (maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.
3.9
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Plusi
malý,lehce přenosný
Mīnusi
hlučnější
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73