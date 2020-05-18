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  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1836/00

3.9
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk sulas vēl ērtāk.
Viss, ko gaidāt no sulu spiedes – jaudīga sulas izspiešana, tīrīšana 1 min laikā – kompaktā konstrukcijā, kas ir puse no izmēra! *. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu.
Skatīt visas priekšrocības

Viss vienā kompaktā konstrukcijā

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • QuickClean

  • 1,5 l, M izmēra caurule

  • 500 W

  • Pilienapture

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz jūsu virtuves letes

Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot uz virtuves letes vai ērti uzglabāt.

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Līdz 1,5 L sulas vienā reizē

Var pagatavot līdz 1,5 L sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.

Sula tieši jūsu glāzē

Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu glāzi (maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.9

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

lehký,rychlý,kvalitní

kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění

Plusi

malý,lehce přenosný

Mīnusi

hlučnější

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

04/12/2016

България

България

Отлична!

Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

10/11/2016

България

България

Повече от перфектна

Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73