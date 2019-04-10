ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
  • Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede, blenderis, dzirnaviņas un smalcinātājs

HR1847/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle
Ar šo Philips sulu spiedi un blenderi iespējas ir neierobežotas. Izspiediet svaigas sulas. Blenderējiet zupas, ar uzturvielām bagātus dzērienus un pat sojas pienu. Samaliet riekstus un garšaugus. Pagatavojiet salātus, mērces un pastas.
Skatīt visas priekšrocības

Gatavojiet veselīgus kokteiļus un sulas

Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle

  • 350 W

  • Divi ātruma iestatījumi

  • Balta/sudraba

  • Blenderis, smalcinātājs, dzirnaviņas

350 W sulu spiede ar 2 ātruma iestatījumiem mīkstiem un cietiem augļiem

350 W sulu spiede ar 2 ātruma iestatījumiem mīkstiem un cietiem augļiem

500 ml noņemama mīkstuma tvertne

500 ml noņemama mīkstuma tvertne

Spiediet sulu nepārtraukti, izmantojot 500ml noņemamo atlikumu tvertni.

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

Izvēloties iestatījumu, sajauciet sastāvdaļas dažādos ātrumos un līdz dažādām pakāpēm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.

Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.