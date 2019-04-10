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Izbeigta ražošana
350 W
Divi ātruma iestatījumi
Balta/sudraba
Blenderis, smalcinātājs, dzirnaviņas
Spiediet sulu nepārtraukti, izmantojot 500ml noņemamo atlikumu tvertni.
Izvēloties iestatījumu, sajauciet sastāvdaļas dažādos ātrumos un līdz dažādām pakāpēm.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Bazil73
10/04/2019
Україна
Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.
Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач