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  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1853/00

4.8

| (4) Atsauksmes

Veselīgu sulu ir viegli pagatavot

Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Šai 550 W Philips sulu spiedei ir īpaši liela atvere, kurā var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tos nesasmalcinot. Tai ir arī sulas krūze, kurā sula glabāsies svaiga daudz ilgāk.

Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša sulu spiede: bez griešanas, bez rūpēm.

Veselīgu sulu ir viegli pagatavot

  • 550 W

  • 1,5 L

  • L padeves caurule

Pateicoties īpaši lielajai padeves caurulei, produkti iepriekš nav jāsagriež

Pateicoties īpaši lielajai padeves caurulei, produkti iepriekš nav jāsagriež

Īpaši lielā padeves caurulē ietilpst vesels auglis vai dārzenis, tāpēc tos vairs nav nepieciešams sagriezt.

Šajā sulas krūzē sula ilgāk saglabājas svaiga.

Šajā sulas krūzē sula ilgāk saglabājas svaiga.

Saglabā sulu svaigu ilgāk pēc tās pagatavošanas 700 ml sulas krūzē.

Īpaši liela mīkstuma tvertne nodrošina ilgstošu sulas spiešanu

1,5 L mīkstuma tvertne un 700 ml sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

01/04/2019

Україна

Україна

Соковыжималка супер)))

Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

19/06/2020

България

България

Страхотен и много полезен продукт!

Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване

Plusi

Компактен, добра пазарна цена, качество

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.