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Izbeigta ražošana
HR1853/00
Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Šai 550 W Philips sulu spiedei ir īpaši liela atvere, kurā var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tos nesasmalcinot. Tai ir arī sulas krūze, kurā sula glabāsies svaiga daudz ilgāk.
550 W
1,5 L
L padeves caurule
Īpaši lielā padeves caurulē ietilpst vesels auglis vai dārzenis, tāpēc tos vairs nav nepieciešams sagriezt.
Saglabā sulu svaigu ilgāk pēc tās pagatavošanas 700 ml sulas krūzē.
1,5 L mīkstuma tvertne un 700 ml sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Алика
01/04/2019
Україна
Соковыжималка супер)))
Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
vasilev666
19/06/2020
България
Страхотен и много полезен продукт!
Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване
Plusi
Компактен, добра пазарна цена, качество
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18