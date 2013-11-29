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Izbeigta ražošana
HR1853/55
Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Šai 550 W Philips sulu spiedei HR1853/55 ir īpaši liela atvere, kurā var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tos nesasmalcinot. Tai ir arī hermētiska sulas krūze, kurā sula glabāsies svaiga daudz ilgāk.
550 W
1,5 L
L padeves caurule
Īpaši lielā padeves caurulē ietilpst vesels auglis vai dārzenis, tāpēc tos vairs nav nepieciešams sagriezt.
Saglabājiet sulu svaigu ilgāk pēc tās pagatavošanas 700 ml sulas krūzē.
1,5 L mīkstuma tvertne un 700 ml sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
MILAmlica
07/02/2017
Hrvatska
EXTRA
JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
smutny
02/12/2013
Polska
ten produkt ma za dużo elementów
za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1853/00