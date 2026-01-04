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Izbeigta ražošana
HR1854/00
Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Šai Philips 550 W sulu spiedei HR1854/00 ir XL padeves caur., kurā var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tos nesasmalcinot. Tai ir arī sulas krūze, kurā sula glabāsies svaiga daudz ilgāk.
550 W
1,5 l
L padeves caurule
Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni, tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.
Saglabājiet sulu svaigu ilgāk pēc tās pagatavošanas 700 ml sulas krūzē.
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