ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
  • Veselīgu sulu ir viegli pagatavot

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1854/00

Veselīgu sulu ir viegli pagatavot

Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Šai Philips 550 W sulu spiedei HR1854/00 ir XL padeves caur., kurā var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tos nesasmalcinot. Tai ir arī sulas krūze, kurā sula glabāsies svaiga daudz ilgāk.

Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša sulu spiede: bez griešanas, bez rūpēm.

Veselīgu sulu ir viegli pagatavot

  • 550 W

  • 1,5 l

  • L padeves caurule

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Pateicoties īpaši lielajai padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež.

Pateicoties īpaši lielajai padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež.

Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni, tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.

Šajā sulas krūzē sula ilgāk saglabājas svaiga.

Šajā sulas krūzē sula ilgāk saglabājas svaiga.

Saglabājiet sulu svaigu ilgāk pēc tās pagatavošanas 700 ml sulas krūzē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.