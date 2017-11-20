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700W
QuickClean
2 l, XL atvere
Var pagatavot līdz 2 l sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.
Jaudīgs 700 W motors blendēšanai, jaukšanai un smalcināšanai.
75 mm īpaši lielā padeves caurule sniedz iespēju izspiest sulu pat no lieliem augļiem un dārzeņiem, piemēram, āboliem, burkāniem un bietēm, tos iepriekš nesagriežot.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
LoraVslv27
20/11/2017
България
Страхотен продукт
Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Соковижималка