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  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1855/30

4.5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk sulas vēl ērtāk.
Šī Philips sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšanu iespējams paveikt 1 minūtē, pateicoties revolucionārajai "QUICKClean" tehnoloģijai. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu!
Skatīt visas priekšrocības

Pagatavojiet līdz 2 l sulas vienā reizē un notīriet visu

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • 700W

  • QuickClean

  • 2 l, XL atvere

Līdz 2 l sulas vienā reizē

Līdz 2 l sulas vienā reizē

Var pagatavot līdz 2 l sulas vienā reizē, nav nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.

Jaudīgs 700 W motors

Jaudīgs 700 W motors

Jaudīgs 700 W motors blendēšanai, jaukšanai un smalcināšanai.

Ļoti liela padeves caurule (75 mm)

Ļoti liela padeves caurule (75 mm)

75 mm īpaši lielā padeves caurule sniedz iespēju izspiest sulu pat no lieliem augļiem un dārzeņiem, piemēram, āboliem, burkāniem un bietēm, tos iepriekš nesagriežot.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/11/2017

България

България

Страхотен продукт

Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

06/05/2018

Україна

Україна

в целом ок, но не идеальна

При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.