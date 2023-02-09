ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.
  • Vairāk sulas vēl ērtāk.

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1855/70

4.5
| (34) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Vairāk sulas vēl ērtāk.
Šī Philips sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšanu iespējams paveikt 1 minūtē, pateicoties revolucionārajai "QUICKClean" tehnoloģijai. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu!
Skatīt visas priekšrocības

Pagatavojiet līdz 2 l sulas vienā reizē un notīriet visu

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l, XL atvere

  • Pilienapture

QuickClean tehnoloģija

QuickClean tehnoloģija

Philips sulu spiedi ar QuickClean tehnoloģiju ir viegli tīrīt. Pateicoties iebūvētajai biezumu tvertnei un gludajām virsmām, tīrīšanu var paveikt 1 minūtē.

Sākotnējās tīrīšanas funkcija aizskalo nevajadzīgās šķiedras

Sākotnējās tīrīšanas funkcija aizskalo nevajadzīgās šķiedras

Sulu spiede Philips ir pirmā centrifūgas tipa sulu spiede tirgū ar "Pre-clean" funkciju. Ielejot ūdeni bīdnī, varat ierīcē radīt ūdens strūklaku, kas aizskalo nevēlamās šķiedras no vāka un padara sietu vieglāk tīrāmu.

Visi biezumi tiek savākti vienā tvertnē, atvieglojot to izņemšanu

Visi biezumi tiek savākti vienā tvertnē, atvieglojot to izņemšanu

Visi biezumi tiek savākti vienuviet, kur tiem jābūt: Philips sulu spiedes biezumu tvertnē. Tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams tīrīt biezumus no kādām citām sulu spiedes daļām, piemēram, vāka. Turklāt, pateicoties noapaļotajam dizainam un gludajām virsmām, kurās nav stūru un spraugu, biezumiem var ērtāk piekļūt un tvertni daudz vieglāk iztīrīt.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

34

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
3
2

09/02/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Хороша соковижималка

Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.

Plusi

Добре видавлює сік, легко миється

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

Компактна, надійна

Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

100% відповідає очікуванням

Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.

Plusi

Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.