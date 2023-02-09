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800 W
QuickClean
2 l, XL atvere
Pilienapture
Philips sulu spiedi ar QuickClean tehnoloģiju ir viegli tīrīt. Pateicoties iebūvētajai biezumu tvertnei un gludajām virsmām, tīrīšanu var paveikt 1 minūtē.
Sulu spiede Philips ir pirmā centrifūgas tipa sulu spiede tirgū ar "Pre-clean" funkciju. Ielejot ūdeni bīdnī, varat ierīcē radīt ūdens strūklaku, kas aizskalo nevēlamās šķiedras no vāka un padara sietu vieglāk tīrāmu.
Visi biezumi tiek savākti vienuviet, kur tiem jābūt: Philips sulu spiedes biezumu tvertnē. Tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams tīrīt biezumus no kādām citām sulu spiedes daļām, piemēram, vāka. Turklāt, pateicoties noapaļotajam dizainam un gludajām virsmām, kurās nav stūru un spraugu, biezumiem var ērtāk piekļūt un tvertni daudz vieglāk iztīrīt.
4.5
no 5
34
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Маринка.Д
09/02/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Хороша соковижималка
Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.
Plusi
Добре видавлює сік, легко миється
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
PoluPocker
21/11/2022
Україна
Компактна, надійна
Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
KaterynaBR
21/11/2022
Україна
Akcijas daļa
100% відповідає очікуванням
Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.
Plusi
Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1855/70 Соковижималка