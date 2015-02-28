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Izbeigta ražošana
Lieliska sula nekavējoties
Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Īpaši lielajā atverē var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tādējādi tie iepriekš nav jāsagriež. Izmantojot jaudīgo 650 W motoru kopā ar unikālo mikrosietiņa filtru, sula tiek izspiesta līdz pēdējam pilienam.
650 W
2 l
XL padeves caur.
Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
2 l mīkstuma tvertne un 1,25 l sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.
Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni, tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.
4.3
no 5
17
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Angel
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka