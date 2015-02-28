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  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties
  • Lieliska sula nekavējoties

Izbeigta ražošana

Pure Essentials kolekcijaSulu spiede

HR1858/55

4.3

| (18) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Lieliska sula nekavējoties

Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Īpaši lielajā atverē var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tādējādi tie iepriekš nav jāsagriež. Izmantojot šīs Philips sulu spiedes jaudīgo 650 W motoru kopā ar unikālo mikrosietiņa filtru, sula tiek izspiesta līdz pēdējam pilienam.

Skatīt visas priekšrocības

Sulu spiede visa augļa apstrādei līdz pēdējai pilītei

Lieliska sula nekavējoties

  • 650 W

  • 2 L

  • XL padeves caur.

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Īpaši liela mīkstuma tvertne garantē ilgstošu sulas spiešanu

Īpaši liela mīkstuma tvertne garantē ilgstošu sulas spiešanu

2 L mīkstuma tvertne un 1,25 L sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.

Pateicoties īpaši lielajai padeves caurulei, produkti iepriekš nav jāsagriež

Pateicoties īpaši lielajai padeves caurulei, produkti iepriekš nav jāsagriež

Īpaši lielā padeves caurulē ietilpst vesels auglis vai dārzenis, tāpēc tos vairs nav nepieciešams sagriezt.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

18

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.