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  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

Izbeigta ražošana

Aluminium CollectionSulu spiede

HR1861/00

4.9

| (26) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

Philips sulu spiede HR1861/00 anodizēta alumīnija korpusā ar unikālu mikrosieta filtru, 700 W motoru, XL padeves caur., 2 l mīkstuma tvertni un stilīgu 1,25 l sulas krūzi.

Skatīt visas priekšrocības

Unikāls mikrosietiņa filtrs un XL padeves caur.

Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

  • 700 W

  • 2 l

  • XL padeves caur.

Mikrosietiņa filtrs ir izgatavots no nerūsējoša tērauda

Mikrosietiņa filtrs ir izgatavots no nerūsējoša tērauda

Īpaši lielā padeves caurulē var ievietot vēl lielākus augļus un dārzeņus

Īpaši lielā padeves caurulē var ievietot vēl lielākus augļus un dārzeņus

Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni, tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.

Liela atlikumu tvertne

Liela atlikumu tvertne

2 l mīkstuma tvertne un 1,5 l sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

26

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.

Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

30/11/2013

Polska

Polska

produkt spełnia swoje zadanie

mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

29/11/2013

Polska

Polska

Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.

Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.