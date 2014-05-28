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Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
Philips sulu spiede HR1861/00 anodizēta alumīnija korpusā ar unikālu mikrosieta filtru, 700 W motoru, XL padeves caur., 2 l mīkstuma tvertni un stilīgu 1,25 l sulas krūzi.
700 W
2 l
XL padeves caur.
Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni, tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.
2 l mīkstuma tvertne un 1,5 l sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.
4.9
no 5
26
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
kajka
28/05/2014
Polska
Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.
Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
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Martatoma
30/11/2013
Polska
produkt spełnia swoje zadanie
mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
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asia12
29/11/2013
Polska
Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.
Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka