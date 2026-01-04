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Izbeigta ražošana
HR1865/00
Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
Sulas spiešana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša ar šo Philips sulu spiedi anodizētā alumīnijā ar unikālo mikro-sietiņa filtru, 700 W motoru, XXL nerūsējošā tērauda padevējcauruli, pilēšanas apturēšanu, 2 l mīkstuma tvertni un stilīgo 1,5 l sulas krūzi.
700W
2 l
XXL padeves caur.
Pilēšanas apturēšana aptur sulas pilēšanu no snīpja pēc sulas spiešanas.
Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni, tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.
2 l mīkstuma tvertne un 1,5 l sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.
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