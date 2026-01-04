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  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
  • Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

Izbeigta ražošana

Aluminium CollectionSulu spiede

HR1865/00

Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

Sulas spiešana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša ar šo Philips sulu spiedi anodizētā alumīnijā ar unikālo mikro-sietiņa filtru, 700 W motoru, XXL nerūsējošā tērauda padevējcauruli, pilēšanas apturēšanu, 2 l mīkstuma tvertni un stilīgo 1,5 l sulas krūzi.

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Unikāls mikro-sietiņa filtrs, XXL caurule un pilēšanas apturēšana

Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

  • 700W

  • 2 l

  • XXL padeves caur.

Pilēšanas aptures funkcija neļauj sulai pilēt

Pilēšanas aptures funkcija neļauj sulai pilēt

Pilēšanas apturēšana aptur sulas pilēšanu no snīpja pēc sulas spiešanas.

Īpaši lielā padeves caurulē var ievietot vēl lielākus augļus un dārzeņus

Īpaši lielā padeves caurulē var ievietot vēl lielākus augļus un dārzeņus

Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni, tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.

Liela atlikumu tvertne

Liela atlikumu tvertne

2 l mīkstuma tvertne un 1,5 l sulas krūze ļauj jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.