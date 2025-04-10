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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
XL caurule, 70 mm
Ātra tīrīšana — tikai 90 sekundēs
Vienkārša salikšana
Taupi laiku un izspied sulu ātrāk. Vairs nav jāsagriež gandrīz neviens no augļiem vai dārzeņiem, lai varētu to ievietot sulu spiedē. Gluži vienkārši iebīdi to 70 mm XL padeves caurulē un katru dienu papildini savas uzturvielas.
Tehnoloģija QuickClean ar vienkārši notīrāmu mikrosietiņu. Visas detaļas ir viegli noņemt un noskalot.
Jūsu virtuves virsma vienmēr būs tīra, pateicoties iestrādātajai pilienaptures sistēmai.
4.7
no 5
67
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Russ5566
10/04/2025
Україна
Verificēts pircējs
В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
OlyaSam
26/10/2021
Україна
Классная соковыжималка
Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)
Plusi
Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена
Mīnusi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Інгвар
28/07/2020
Україна
Перфекто!!!
Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..
Plusi
Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати
Mīnusi
Ціна :(
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, kazeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.