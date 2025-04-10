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  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
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  • Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā

Izbeigta ražošana

Viva CollectionLēngaitas sulu spiede

HR1887/80

4.7
| (67) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā
Iemalko glāzi veselīgas sulas ik dienu. Philips lēngaitas sulu spiedei ir XL izmēra padeves caurule, tāpēc var izspiest sulu no veseliem augļiem, dārzeņiem un zaļumiem. Skalošana aizņem tikai 90 sekundes.
Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša veselīgu sulu spiešana ikdienā

Ikdienas uzturvielu papildināšana tikai 1 minūtes laikā

  • XL caurule, 70 mm

  • Ātra tīrīšana — tikai 90 sekundēs

  • Vienkārša salikšana

70 mm padeves caurule ar plašu atvērumu

70 mm padeves caurule ar plašu atvērumu

Taupi laiku un izspied sulu ātrāk. Vairs nav jāsagriež gandrīz neviens no augļiem vai dārzeņiem, lai varētu to ievietot sulu spiedē. Gluži vienkārši iebīdi to 70 mm XL padeves caurulē un katru dienu papildini savas uzturvielas.

Tehnoloģija QuickClean ar vienkārši notīrāmu mikrosietiņu

Tehnoloģija QuickClean ar vienkārši notīrāmu mikrosietiņu

Tehnoloģija QuickClean ar vienkārši notīrāmu mikrosietiņu. Visas detaļas ir viegli noņemt un noskalot.

Ar pilienaptures sistēmu virtuves virsma vienmēr būs tīra

Ar pilienaptures sistēmu virtuves virsma vienmēr būs tīra

Jūsu virtuves virsma vienmēr būs tīra, pateicoties iestrādātajai pilienaptures sistēmai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

67

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

10/04/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

26/10/2021

Україна

Україна

Классная соковыжималка

Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)

Plusi

Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

28/07/2020

Україна

Україна

Перфекто!!!

Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..

Plusi

Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати

Mīnusi

Ціна :(

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

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Atrunas

  1. Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, kazeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.