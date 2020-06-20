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  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
  • Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

Izbeigta ražošana

Avance CollectionZemo apgriezienu sulu spiede

HR1897/30

4.8
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu augļu un dārzeņu šūnas un maksimāli izspiestu sulu. Pēc sulas spiešanas visas detaļas iespējams noskalot 1 minūtē, jo konstrukcijā nav sieta.
Skatīt visas priekšrocības

MicroMasticating izspiež līdz 90%* no augļa

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

  • MicroMasticating tehnoloģija

  • Pelēks (metālisks)

  • LED lampiņa

  • Papildu filtrs

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsauksmes

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4.8

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/06/2020

България

България

Много полезен и удобен продукт

Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

20/02/2017

България

България

Verificēts pircējs

Продукта изпълнява перфектно задаяата си.

Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

30/10/2016

България

България

Verificēts pircējs

Много готина машинка

Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

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Atrunas

  1. Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.