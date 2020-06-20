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Izbeigta ražošana
MicroMasticating tehnoloģija
Pelēks (metālisks)
LED lampiņa
Papildu filtrs
Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.
Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</
Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.
Godalgas
4.8
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
vtankov
20/06/2020
България
Много полезен и удобен продукт
Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
КрасиСофия
20/02/2017
България
Verificēts pircējs
Продукта изпълнява перфектно задаяата си.
Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
ПОПОФФ
30/10/2016
България
Verificēts pircējs
Много готина машинка
Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.