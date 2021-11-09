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FiberBoost tehnoloģija
QuickClean
3 L, XXL caurule
1200 W
Ar FiberBoost tehnoloģiju var izvēlēties sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar vienu pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras līdz biezākai sulai ar līdz pat 50% lielāku šķiedrvielu piejaukumu. Unikālais viedi vadāmu nemainīgu ātrumu un īpašās sietu konstrukcijas apvienojums nodrošina iespēju izvēlēties lielāku vai mazāku šķiedrvielu piejaukumu sulai, lai ikviens varētu baudīt sev tīkamāko sulu.
Ar spēcīgo 1200 W motoru bez pūlēm var izspiest sulu no cietākiem augļiem un dārzeņiem.
Apaļā forma bez stūriem un spraugām ļauj savākt atliekas biezumu tvertnē.
Godalgas
5.0
no 5
69
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Freeda75
09/11/2021
Україна
Виріб справді дуже ефективний!
Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.
Plusi
чудово усе
Mīnusi
не уявляю
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
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q3we4ka
29/10/2021
Україна
Легкая в использовании
Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.
Plusi
Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.
Mīnusi
Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
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vita3584
28/10/2021
Україна
Мощная и производительная
Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка