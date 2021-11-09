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  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām

Izbeigta ražošana

Avance CollectionSulu spiede

HR1922/20

5
| (69) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Svaiga sula ar šķiedrvielām
FiberBoost tehnoloģija nodrošina iespēju izvēlēties sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar vienu pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras līdz biezākai sulai ar līdz pat 50% lielāku šķiedrvielu piejaukumu.
Skatīt visas priekšrocības

Izvēlies līdz 50% papildu šķiedrvielu

Svaiga sula ar šķiedrvielām

  • FiberBoost tehnoloģija

  • QuickClean

  • 3 L, XXL caurule

  • 1200 W

FiberBoost tehnoloģija ar līdz 50% papildu šķiedrvielu

FiberBoost tehnoloģija ar līdz 50% papildu šķiedrvielu

Ar FiberBoost tehnoloģiju var izvēlēties sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar vienu pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras līdz biezākai sulai ar līdz pat 50% lielāku šķiedrvielu piejaukumu. Unikālais viedi vadāmu nemainīgu ātrumu un īpašās sietu konstrukcijas apvienojums nodrošina iespēju izvēlēties lielāku vai mazāku šķiedrvielu piejaukumu sulai, lai ikviens varētu baudīt sev tīkamāko sulu.

Jaudīgs 1200 W motors

Ar spēcīgo 1200 W motoru bez pūlēm var izspiest sulu no cietākiem augļiem un dārzeņiem.

Biezumi nokļūst vienā tvertnē

Biezumi nokļūst vienā tvertnē

Apaļā forma bez stūriem un spraugām ļauj savākt atliekas biezumu tvertnē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612372

Atsauksmes

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5.0

no 5

69

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб справді дуже ефективний!

Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.

Plusi

чудово усе

Mīnusi

не уявляю

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

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29/10/2021

Україна

Україна

Легкая в использовании

Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.

Plusi

Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.

Mīnusi

Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

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28/10/2021

Україна

Україна

Мощная и производительная

Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

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