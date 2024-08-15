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HR1922/21
QuickClean
1200 W
XXL padeves caur.
Ar FiberBoost tehnoloģiju var izvēlēties sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar vienu pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras līdz biezākai sulai ar līdz pat 50% lielāku šķiedrvielu piejaukumu. Unikālais viedi vadāmu nemainīgu ātrumu un īpašās sietu konstrukcijas apvienojums nodrošina iespēju izvēlēties lielāku vai mazāku šķiedrvielu piejaukumu sulai, lai ikviens varētu baudīt sev tīkamāko sulu.
Pateicoties pulētajiem sietiem, atlikumus var viegli notīrīt ar sūklīti.
Jaunajam motoram ir zemāks trokšņa un vibrāciju līmenis, tāpēc viss sulas spiešanas process ir klusāks.
Godalgas
4.3
no 5
3
Atsauksmes
15/08/2024
Україна
Verificēts pircējs
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Verificēts pircējs
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Plusi
Дизайн, простота работы.
Mīnusi
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Plusi
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Mīnusi
У соковитих яблук жмих досить вологий
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка