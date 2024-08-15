ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām
  • Svaiga sula ar šķiedrvielām

Avance CollectionSulu spiede

HR1922/21

4.3
| (3) Atsauksmes

1 godalga

Svaiga sula ar šķiedrvielām
FiberBoost tehnoloģija nodrošina iespēju izvēlēties sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar vienu pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras līdz biezākai sulai ar līdz pat 50% lielāku šķiedrvielu piejaukumu.
Skatīt visas priekšrocības

Izvēlies līdz 50% papildu šķiedrvielu

Svaiga sula ar šķiedrvielām

  • QuickClean

  • 1200 W

  • XXL padeves caur.

FiberBoost tehnoloģija ar līdz 50% papildu šķiedrvielu

FiberBoost tehnoloģija ar līdz 50% papildu šķiedrvielu

Ar FiberBoost tehnoloģiju var izvēlēties sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar vienu pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras līdz biezākai sulai ar līdz pat 50% lielāku šķiedrvielu piejaukumu. Unikālais viedi vadāmu nemainīgu ātrumu un īpašās sietu konstrukcijas apvienojums nodrošina iespēju izvēlēties lielāku vai mazāku šķiedrvielu piejaukumu sulai, lai ikviens varētu baudīt sev tīkamāko sulu.

Viegli tīrāmi sieti

Viegli tīrāmi sieti

Pateicoties pulētajiem sietiem, atlikumus var viegli notīrīt ar sūklīti.

Klusāka darbība

Klusāka darbība

Jaunajam motoram ir zemāks trokšņa un vibrāciju līmenis, tāpēc viss sulas spiešanas process ir klusāks.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612372

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.3

no 5

3

Atsauksmes

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Plusi

Дизайн, простота работы.

Mīnusi

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Plusi

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Mīnusi

У соковитих яблук жмих досить вологий

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.