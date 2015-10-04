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Šis Philips blenderis apvieno 400 W motoru, 1,5 l trauku un 5 staru asmeni, lai radītu lieliskus gala rezultātus. Tas padara sajaukšanu vienkāršu.
400 W
1,5 l plastmasas krūka
2 ātrumi un impulsa rež.
5 staru asmens
Pilna garantija uz 2 gadiem.
Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
patiauto
04/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/50 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender