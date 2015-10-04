ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana

Izbeigta ražošana

Daily CollectionBlenderis

HR2000/50

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vienkārša un ērta samaisīšana

Šis Philips blenderis apvieno 400 W motoru, 1,5 l trauku un 5 staru asmeni, lai radītu lieliskus gala rezultātus. Tas padara sajaukšanu vienkāršu.

Skatīt visas priekšrocības

5 staru asmens un 400 W motors

Vienkārša un ērta samaisīšana

  • 400 W

  • 1,5 l plastmasas krūka

  • 2 ātrumi un impulsa rež.

  • 5 staru asmens

2 gadu garantija

2 gadu garantija

Pilna garantija uz 2 gadiem.

Detaļas var mazgāt trauku mazg, mašīnā

Detaļas var mazgāt trauku mazg, mašīnā

Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Triecienizturīga krūka

Triecienizturīga krūka

Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/50 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2000/70 Blender

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.