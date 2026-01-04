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HR2010/70
Vienkārša un ērta samaisīšana
Šim blenderim ir 350 W motors, 1,5 l krūka un 5 staru asmens, lai nodrošinātu augstvērtīgu rezultātu. Tādējādi sajaukšana ir tik vienkārša.
350 W
1,5 l stikla krūka
ar dzirnaviņām
2 ātrumi un impulsa rež.
Šī augstas kvalitātes stikla krūka novērš skrāpējumus un smakas.
Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.
Šis Philips blenderis blenderē ar vairāk ātrumiem un pakāpēm, ko nodrošina iestatījumu izvēlne.
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