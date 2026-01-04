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  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana
  • Vienkārša un ērta samaisīšana

Izbeigta ražošana

Daily CollectionBlenderis

HR2010/70

Vienkārša un ērta samaisīšana

Šim blenderim ir 350 W motors, 1,5 l krūka un 5 staru asmens, lai nodrošinātu augstvērtīgu rezultātu. Tādējādi sajaukšana ir tik vienkārša.

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5 staru asmens un 350 W motors

Vienkārša un ērta samaisīšana

  • 350 W

  • 1,5 l stikla krūka

  • ar dzirnaviņām

  • 2 ātrumi un impulsa rež.

Īpaši kvalitatīva stikla krūka

Īpaši kvalitatīva stikla krūka

Šī augstas kvalitātes stikla krūka novērš skrāpējumus un smakas.

Noņemams asmens

Noņemams asmens

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

Šis Philips blenderis blenderē ar vairāk ātrumiem un pakāpēm, ko nodrošina iestatījumu izvēlne.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.