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Izbeigta ražošana

Daily CollectionBlenderis

HR2011/70

Vienkārša un ērta samaisīšana

Šim Philips blenderim ir 350 W motors, 1,5 l krūka un 5 staru asmens, lai nodrošinātu augstvērtīgu rezultātu. Tādējādi blenderēšana ir tik vienkārša.

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Blenderis ar 5 staru asmeni un 350 W motoru

Vienkārša un ērta samaisīšana

  • 350 W

  • 2 l stikla krūka

  • ar dzirnaviņām

  • 2 ātrumi un impulsa rež.

Robots asmens

Robots asmens

Sakapā, sagriež gabaliņos un šķēlē bez pūlēm ar 5 zvaigžņu roboto asmeni.

Vairāki ātr. iest.

Pārstrādā produktus vairākos ātrumos un vairākās pakāpēs ar vairāk iestatījumiem.

Dzirnaviņas dažādu sastāvdaļu samalšanai dažu sekunžu laikā

Dzirnaviņas dažādu sastāvdaļu samalšanai dažu sekunžu laikā

Izmantojiet šī Philips blendera dzirnaviņu piederumu, lai dažu sekunžu laikā samaltu mitras un sausas sastāvdaļas, piemēram, kafijas pupiņas, kaltētus garšaugus, čili un piparus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.