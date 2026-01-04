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Izbeigta ražošana
HR2011/70
Vienkārša un ērta samaisīšana
Šim Philips blenderim ir 350 W motors, 1,5 l krūka un 5 staru asmens, lai nodrošinātu augstvērtīgu rezultātu. Tādējādi blenderēšana ir tik vienkārša.
350 W
2 l stikla krūka
ar dzirnaviņām
2 ātrumi un impulsa rež.
Sakapā, sagriež gabaliņos un šķēlē bez pūlēm ar 5 zvaigžņu roboto asmeni.
Pārstrādā produktus vairākos ātrumos un vairākās pakāpēs ar vairāk iestatījumiem.
Izmantojiet šī Philips blendera dzirnaviņu piederumu, lai dažu sekunžu laikā samaltu mitras un sausas sastāvdaļas, piemēram, kafijas pupiņas, kaltētus garšaugus, čili un piparus.
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