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Izbeigta ražošana
HR2020/70
Lieliski iederas jebkurā virtuvē
Šis ir pasaulē kompaktākais pilna izmēra blenderis. Liela glabāšanas krūka tiek uzlikta uz Philips blendera pamatnes, kas padara to uz pusi mazāku par ierastajiem blenderiem. Tā darbība ir vienlīdz iespaidīga ar 5 staru asmeni un 400 W motoru.
400 W
1,75 l plastmasas krūka
2 ātrumi un impulsa rež.
Vienkārša uzglabāšana
Aizņem tikai pusi no ierasto blenderu glabāšanas vietas, jo krūka atbilst pamatnei.
Sakapā, sagriež gabaliņos un šķēlē bez pūlēm ar 5 zvaigžņu roboto asmeni.
Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.
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