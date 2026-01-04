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  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē

Izbeigta ražošana

Blenderis

HR2020/70

Lieliski iederas jebkurā virtuvē

Šis ir pasaulē kompaktākais pilna izmēra blenderis. Liela glabāšanas krūka tiek uzlikta uz Philips blendera pamatnes, kas padara to uz pusi mazāku par ierastajiem blenderiem. Tā darbība ir vienlīdz iespaidīga ar 5 staru asmeni un 400 W motoru.

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Kompakts blenderis ērtai uzglabāšanai

Lieliski iederas jebkurā virtuvē

  • 400 W

  • 1,75 l plastmasas krūka

  • 2 ātrumi un impulsa rež.

  • Vienkārša uzglabāšana

Glabājiet krūku uz pamatnes

Glabājiet krūku uz pamatnes

Aizņem tikai pusi no ierasto blenderu glabāšanas vietas, jo krūka atbilst pamatnei.

Robots asmens

Robots asmens

Sakapā, sagriež gabaliņos un šķēlē bez pūlēm ar 5 zvaigžņu roboto asmeni.

Noņemams asmens

Noņemams asmens

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.