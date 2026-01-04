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  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē

Izbeigta ražošana

Kompakts blenderis

HR2021/70

Lieliski iederas jebkurā virtuvē

Šis ir pasaulē kompaktākais pilna izmēra blenderis. Liela glabāšanas krūka tiek uzlikta uz Philips blendera pamatnes, kas padara to uz pusi mazāku par ierastajiem blenderiem. Tā darbība ir vienlīdz iespaidīga ar 5 staru asmeni un 400 W motoru.

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Kompakts blenderis ērtai uzglabāšanai

Lieliski iederas jebkurā virtuvē

  • 400 W

  • 1,75 l plastmasas krūka

  • ar dzirnaviņām

  • Vienkārša uzglabāšana

Glabājiet krūku uz pamatnes

Glabājiet krūku uz pamatnes

Aizņem tikai pusi no ierasto blenderu glabāšanas vietas, jo krūka atbilst pamatnei.

Neplīstoša krūka

Neplīstoša krūka

Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.

Vada glabātuve

Vada glabātuve

Vada glabātuve korpusā ērtai blendera novietošanai virtuvē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.