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  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē
  • Lieliski iederas jebkurā virtuvē

Izbeigta ražošana

Kompakts blenderis

HR2024/70

Lieliski iederas jebkurā virtuvē

Šis ir pasaules kompaktākais pilna apjoma blenderis. Liela glabāšanas krūka uzvietojas pamatnei, kas padara to uz pusi mazāku par parastiem blenderiem un ļoti viegli glabājamu. Tā darbība ir vienlīdz iespaidīga ar tā 5 staru asmeni un 400W motoru.

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Veidots vienkāršai uzglabāšanai

Lieliski iederas jebkurā virtuvē

  • 400 W

  • 1,75 l plastmasas krūka

  • ar filtru

  • Vienkārša uzglabāšana

Glabājiet krūku uz pamatnes

Glabājiet krūku uz pamatnes

Aizņem tikai pusi no ierasto blenderu glabāšanas vietas, jo krūka atbilst pamatnei.

Neplīstoša krūka

Neplīstoša krūka

Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.

Vada glabātuve

Vada glabātuve

Vada glabātuve korpusā ērtai blendera novietošanai virtuvē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.