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Izbeigta ražošana
HR2024/70
Lieliski iederas jebkurā virtuvē
Šis ir pasaules kompaktākais pilna apjoma blenderis. Liela glabāšanas krūka uzvietojas pamatnei, kas padara to uz pusi mazāku par parastiem blenderiem un ļoti viegli glabājamu. Tā darbība ir vienlīdz iespaidīga ar tā 5 staru asmeni un 400W motoru.
400 W
1,75 l plastmasas krūka
ar filtru
Vienkārša uzglabāšana
Aizņem tikai pusi no ierasto blenderu glabāšanas vietas, jo krūka atbilst pamatnei.
Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.
Vada glabātuve korpusā ērtai blendera novietošanai virtuvē.
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