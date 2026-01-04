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Izbeigta ražošana
HR2027/70
Lieliski iederas jebkurā virtuvē
Šis ir pasaulē kompaktākais pilna izmēra blenderis. Liela glabāšanas krūka tiek uzlikta uz Philips blendera pamatnes, kas padara to uz pusi mazāku par ierastajiem blenderiem. Tā darbība ir vienlīdz iespaidīga ar 5 staru asmeni un 400 W motoru.
400 W
1,75 l plastmasas krūka
ar dzirnaviņām un filtru
Vienkārša uzglabāšana
Aizņem tikai pusi no ierasto blenderu glabāšanas vietas, jo krūka atbilst pamatnei.
Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.
Sakapā, sagriež gabaliņos un šķēlē bez pūlēm ar 5 zvaigžņu roboto asmeni.
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