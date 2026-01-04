30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
HR2064/55
Garšu dažādība katru dienu
Philips blenderis ikdienas maltīšu dažādošanai. Ar to var izspiest svaigu sulu, sablendēt zupas vai pagatavot bagātīgus augļu kokteiļus. 600 W, vairāki ātruma iestatījumi un uzliekamās dzirnaviņas paver bezgalīgas iespējas
600 W
2 L plastmasas krūka
ar filtru
5 ātrumi un impulsu režīms
Izmantojot šo ērto filtru, sēklas un kauliņi nepaliek sulā.
Sasmalcina ledu, vienkārši nospiežot pogu.
Neplīstoša, triecienizturīga plastmasas krūze.
Atsauksmes