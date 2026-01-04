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  • Garšu dažādība katru dienu
  • Garšu dažādība katru dienu

Izbeigta ražošana

Blenderis

HR2064/55

Garšu dažādība katru dienu

Philips blenderis ikdienas maltīšu dažādošanai. Ar to var izspiest svaigu sulu, sablendēt zupas vai pagatavot bagātīgus augļu kokteiļus. 600 W, vairāki ātruma iestatījumi un uzliekamās dzirnaviņas paver bezgalīgas iespējas

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Viendabīgu, garšīgu zupu un veselīgu sulu pagatavošanai.

Garšu dažādība katru dienu

  • 600 W

  • 2 L plastmasas krūka

  • ar filtru

  • 5 ātrumi un impulsu režīms

Filtrs dzidrai sulai

Filtrs dzidrai sulai

Izmantojot šo ērto filtru, sēklas un kauliņi nepaliek sulā.

Ledus smalcināšanas poga

Sasmalcina ledu, vienkārši nospiežot pogu.

Triecienizturīga krūze

Triecienizturīga krūze

Neplīstoša, triecienizturīga plastmasas krūze.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.