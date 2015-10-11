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  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
  • Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai

Izbeigta ražošana

Aluminium kolekcijaBlenderis

HR2094/00

4.6

| (9) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

1 godalga

Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai

Philips blenderī HR2094/00 ar anodizēta alumīnija korpusu ir 750 W motors, kas apstrādā visus produktus – sākot no augļiem un dārzeņiem līdz ledum. Tā dažādu ātrumu funkcija palīdzēs sajaukt, sasmalcināt un sagriezt produktus vēlamajā konsistencē.

Skatīt visas priekšrocības

750 W motors ar ātruma pielāgošanu

Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai

  • 750 W

  • 2 L stikla krūka

  • ar filtru

  • Vairāki ātrumi

Noņemams asmens modulis vienkāršai tīrīšanai

Noņemams asmens modulis vienkāršai tīrīšanai

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.

Ledus smalcināšanas poga

Ledus smalcināšanas poga

Viegli sasmalcināt ledu ar šo Philips blenderi, tikai nospiežot pogu.

Ātruma kontrole no izgaismota displeja

Ātruma kontrole no izgaismota displeja

Iestati blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo unikālo kontroles pogu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsauksmes

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4.6

no 5

9

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

3
1

11/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Rewelacja

Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.

Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt ten jest niezawodny i praktyczny

Używam tego blendera juz od kilku lat i jestem z niego bardzo zadowolony.Posiada wiele użytecznych funkcji,które sprawdzają się znakomicie ,a jednoczesnie jest bardzo prosty w obsłudze.Waznym elementem jest także design,który jest SUPER! Gorąco polecam ten produkt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.