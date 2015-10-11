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Izbeigta ražošana
Papildu jauda lieliskai sablendēšanai un sasmalcināšanai
Philips blenderī HR2094/00 ar anodizēta alumīnija korpusu ir 750 W motors, kas apstrādā visus produktus – sākot no augļiem un dārzeņiem līdz ledum. Tā dažādu ātrumu funkcija palīdzēs sajaukt, sasmalcināt un sagriezt produktus vēlamajā konsistencē.
750 W
2 L stikla krūka
ar filtru
Vairāki ātrumi
Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.
Viegli sasmalcināt ledu ar šo Philips blenderi, tikai nospiežot pogu.
Iestati blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo unikālo kontroles pogu.
Godalgas
4.6
no 5
9
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Karolina8888
11/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Rewelacja
Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00
Joanna86
07/11/2013
Polska
Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.
Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00
Paweł1976
07/11/2013
Polska
Produkt ten jest niezawodny i praktyczny
Używam tego blendera juz od kilku lat i jestem z niego bardzo zadowolony.Posiada wiele użytecznych funkcji,które sprawdzają się znakomicie ,a jednoczesnie jest bardzo prosty w obsłudze.Waznym elementem jest także design,który jest SUPER! Gorąco polecam ten produkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Aluminium Collection HR2094/00