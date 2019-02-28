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700 W
2 l stikla krūka
ar lāpstiņu
ProBlend 6
2 L krūka ir izgatavota no augstas kvalitātes stikla, kas ir izturīgs pret skrāpējumiem un sniedz iespēju apstrādāt karstus produktus.
Impulsa režīma poga, lai kontrolētu darbību jebkurā brīdī, un kokteiļu pagatavošanas pogu, lai iegūtu visgardākos kokteiļus, ar vienu piskārienu.
Jaudīgs 700 W motors blendēšanai, jaukšanai un smalcināšanai.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Tonex
28/02/2019
Česká republika
Naprosto bezkonkurenční Mixér
Vynikajíc pomocník pro hladké mixování na Smothie a sekání ledu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2095/90 Mixér
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2095/90 Mixér
Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094