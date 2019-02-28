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  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu

Izbeigta ražošana

Avance CollectionBlenderis

HR2095/90

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
Philips blenderis ar ProBlend 6 un 700 W motoru var apstrādāt praktiski visu – no augļiem/dārzeņiem līdz ledum. Tā dažāda ātruma funkcija sajauks, sasmalcinās un sagriezīs jebkādā blīvumā un daudzumā kādā vēlaties.
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ProBlend 6 tehnoloģija par 50% smalkākam rezultātam*

Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu

  • 700 W

  • 2 l stikla krūka

  • ar lāpstiņu

  • ProBlend 6

Maks. 2 L (1,5 L ar ēdienu) augstas kvalitātes stikla krūka

Maks. 2 L (1,5 L ar ēdienu) augstas kvalitātes stikla krūka

2 L krūka ir izgatavota no augstas kvalitātes stikla, kas ir izturīgs pret skrāpējumiem un sniedz iespēju apstrādāt karstus produktus.

Viena pieskāriena impulsa režīma un kokteiļu pagatavošanas poga

Viena pieskāriena impulsa režīma un kokteiļu pagatavošanas poga

Impulsa režīma poga, lai kontrolētu darbību jebkurā brīdī, un kokteiļu pagatavošanas pogu, lai iegūtu visgardākos kokteiļus, ar vienu piskārienu.

Jaudīgs 700 W motors

Jaudīgs 700 W motors

Jaudīgs 700 W motors blendēšanai, jaukšanai un smalcināšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprosto bezkonkurenční Mixér

Vynikajíc pomocník pro hladké mixování na Smothie a sekání ledu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2095/90 Mixér

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2095/90 Mixér

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094