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Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
Philips blenderis ar ProBlend 6 un 800 W motoru var apstrādāt praktiski visu – no augļiem/dārzeņiem līdz ledum. Tā dažāda ātruma funkcija sajauks, sasmalcinās un sagriezīs jebkādā konsistencē un daudzumā, kā nepieciešams.
800 W
2 L stikla krūka
ar lāpstiņu
ProBlend 6
Asmens, kas novietots krūkas malā, radīs turbulenci, sajaucot sastāvdaļas visefektīvākajā veidā.
Šim Philips blenderim ir jaudīgs 800W motors efektīvai sablendēšanai, sajaukšanai un sasmalcināšanai.
2 L krūka ir izgatavota no augstas kvalitātes stikla, kas ir izturīgs pret skrāpējumiem un sniedz iespēju apstrādāt karstus produktus.
Godalgas
4.4
no 5
16
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Angelika279
16/05/2017
Polska
Blender 5+
Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00
kati856
07/01/2016
Polska
Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.
Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00
jacyk
14/09/2015
Polska
Takiego właśnie szukałem
Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00
Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094