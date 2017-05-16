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  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
  • Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu

Izbeigta ražošana

Avance CollectionBlenderis

HR2096/00

4.4

| (16) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu

Philips blenderis ar ProBlend 6 un 800 W motoru var apstrādāt praktiski visu – no augļiem/dārzeņiem līdz ledum. Tā dažāda ātruma funkcija sajauks, sasmalcinās un sagriezīs jebkādā konsistencē un daudzumā, kā nepieciešams.

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ProBlend 6 tehnoloģija par 50% smalkākam rezultātam*

Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu

  • 800 W

  • 2 L stikla krūka

  • ar lāpstiņu

  • ProBlend 6

Unikāls novirzīts krūkas dizains efektīvai sastāvdaļu samaisīšanai

Unikāls novirzīts krūkas dizains efektīvai sastāvdaļu samaisīšanai

Asmens, kas novietots krūkas malā, radīs turbulenci, sajaucot sastāvdaļas visefektīvākajā veidā.

Jaudīgs 800 W motors

Jaudīgs 800 W motors

Šim Philips blenderim ir jaudīgs 800W motors efektīvai sablendēšanai, sajaukšanai un sasmalcināšanai.

Maks. 2 L (1,5 L ar ēdienu) augstas kvalitātes stikla krūka

Maks. 2 L (1,5 L ar ēdienu) augstas kvalitātes stikla krūka

2 L krūka ir izgatavota no augstas kvalitātes stikla, kas ir izturīgs pret skrāpējumiem un sniedz iespēju apstrādāt karstus produktus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsauksmes

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Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

16

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

1

16/05/2017

Polska

Polska

Blender 5+

Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00

07/01/2016

Polska

Polska

Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.

Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00

14/09/2015

Polska

Polska

Takiego właśnie szukałem

Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Avance Collection HR2096/00

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094