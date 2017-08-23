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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Cooking Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Cooking Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90

Izbeigta ražošana

Avance CollectionĒdienu gatavošanas blenderis

HR2099/90

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Blendē un gatavo zupas, kokteiļus, dzērienus u. c.

Blendē un karsē zupas, kokteiļus, dzērienus u. c.

Skatīt visas priekšrocības

Karstu un aukstu produktu blendēšana

Blendē un gatavo zupas, kokteiļus, dzērienus u. c.

  • 1100 W

  • 40 automātiskās gatavošanas opcijas

  • 2 L stikla krūka

Šefpavāru izvēlētas 40 dažādas receptes automātiskai pagatavošanai

Šefpavāru izvēlētas 40 dažādas receptes automātiskai pagatavošanai

40 iecienītas mājas ēdienu receptes iedvesmai un jaunu, gardu ēdienu izmēģināšanai.

4 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas (20~25 min)

4 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas (20~25 min)

Iekļautas četras iepriekš iestatītas programmas, kas 25 minūtēs nodrošina perfektu rezultātu.

Manuālais gatavošanas režīms, lai varētu kontrolēt gatavošanu

Manuālais gatavošanas režīms, lai varētu kontrolēt gatavošanu

Manuāli iestatāms gatavošanas režīms ar regulējamu laiku un temperatūru (60 °C, 80 °C vai 100 °C)

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • VRS_AWARD-612378 attēls

Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

23/08/2017

Lietuva

Lietuva

Puikus smulkintuvas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Philips smulkintuvas su gaminimo funkcija – įdomi, dėmesį traukianti, naujovė. Gražus dizainas, paprasta naudoti, gerai smulkina. Tiesa, kaitinimo lygiai galėtų būtų su temperatūros davikliais, nėra aišku iki kokios temperatūros pašildys.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas

14/06/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Blender do zadań specjalnych

Świetnie sprawdza się przy zupach krem. Doskonale miksuje. Fajna funkcja kruszenia lodu. Jego jedyny minus to nie nadaje się do robienia małych porcji. Bardzo ciężko jest wydostać wszystko dokładnie przez noże w środku. Powinna być jakaś możliwość dodatkowego wyjmowania nożyków od góry. Łatwy w czyszczeniu. Wystarczy wkac wody kilka kropel płynu i włączyć na kilka sekund.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094