30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Blendē un gatavo zupas, kokteiļus, dzērienus u. c.
Blendē un karsē zupas, kokteiļus, dzērienus u. c.
1100 W
40 automātiskās gatavošanas opcijas
2 L stikla krūka
40 iecienītas mājas ēdienu receptes iedvesmai un jaunu, gardu ēdienu izmēģināšanai.
Iekļautas četras iepriekš iestatītas programmas, kas 25 minūtēs nodrošina perfektu rezultātu.
Manuāli iestatāms gatavošanas režīms ar regulējamu laiku un temperatūru (60 °C, 80 °C vai 100 °C)
Godalgas
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ErikaP
23/08/2017
Lietuva
Puikus smulkintuvas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Philips smulkintuvas su gaminimo funkcija – įdomi, dėmesį traukianti, naujovė. Gražus dizainas, paprasta naudoti, gerai smulkina. Tiesa, kaitinimo lygiai galėtų būtų su temperatūros davikliais, nėra aišku iki kokios temperatūros pašildys.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas
Kajamisiu
14/06/2020
Polska
Verificēts pircējs
Blender do zadań specjalnych
Świetnie sprawdza się przy zupach krem. Doskonale miksuje. Fajna funkcja kruszenia lodu. Jego jedyny minus to nie nadaje się do robienia małych porcji. Bardzo ciężko jest wydostać wszystko dokładnie przez noże w środku. Powinna być jakaś możliwość dodatkowego wyjmowania nożyków od góry. Łatwy w czyszczeniu. Wystarczy wkac wody kilka kropel płynu i włączyć na kilka sekund.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90
Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094