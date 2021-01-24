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  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

Izbeigta ražošana

Daily CollectionBlenderis

HR2100/00

4.8
| (39) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
Šim Philips Daily Collection blenderim ir 400 W motors, 1,5 l krūka un ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens, kas apvienojumā rada ideālu galarezultātu, pagatavojot dzērienus un ēdienus. Tagad ir vienkārša pat cietāko produktu blendēšana!
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Jaudīgs blenderis ar ProBlend asmeni

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

  • 400 W

  • 1,5 l plastmasas krūka

  • 2 ātrumi un impulsu režīms

  • ProBlend 4

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.

Triecienizturīgs plastmasas trauks

Lietojot šo izturīgās plastmasas trauku, aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šī trauka tilpums ir 1,5 litri, un tā izmantojamais tilpums ir 1,25 litri.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsauksmes

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4.8

no 5

39

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3

24/01/2021

Україна

Україна

Отличный блендер

Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Отличный блендер!

Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую

Plusi

Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн

Mīnusi

Нет

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2100/00 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2100/00 Блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Чудовий блендер

Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2103/00 Блендер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.