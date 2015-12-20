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  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

Izbeigta ražošana

Daily CollectionBlenderis

HR2102/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

Šim Philips Daily Collection blenderim ir 400 W motors, 1,5 l krūka un ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens, kas apvienojumā rada ideālu galarezultātu, pagatavojot dzērienus un ēdienus. Tagad ir vienkārša pat cietāko produktu blendēšana!

Skatīt visas priekšrocības

Ar papildu jaudu un asmeni

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

  • 400 W

  • 1,5 l plastmasas krūka

  • ar mini smalcinātāju

  • ProBlend 4

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.

Triecienizturīgs plastmasas trauks

Lietojot šo izturīgās plastmasas trauku, aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šī trauka tilpums ir 1,5 litri, un tā izmantojamais tilpums ir 1,25 litri.

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

Super blender

Ovaj uređaj ispunjava sva moja očekivanja, reže, sjecka, radi guste juhe, sokove...odličan!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2102/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2102/00 Blender

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.