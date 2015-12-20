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Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
Šim Philips Daily Collection blenderim ir 400 W motors, 1,5 l krūka un ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens, kas apvienojumā rada ideālu galarezultātu, pagatavojot dzērienus un ēdienus. Tagad ir vienkārša pat cietāko produktu blendēšana!
400 W
1,5 l plastmasas krūka
ar mini smalcinātāju
ProBlend 4
Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.
Lietojot šo izturīgās plastmasas trauku, aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šī trauka tilpums ir 1,5 litri, un tā izmantojamais tilpums ir 1,25 litri.
Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Neli
20/12/2015
Hrvatska
Verificēts pircējs
Super blender
Ovaj uređaj ispunjava sva moja očekivanja, reže, sjecka, radi guste juhe, sokove...odličan!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2102/00 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2102/00 Blender