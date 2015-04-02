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  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
  • Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

Izbeigta ražošana

Daily CollectionBlenderis

HR2106/00

5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

Šim Philips Daily Collection blenderim ir 400 W motors, 1,5 l krūka un ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens, kas apvienojumā rada ideālu galarezultātu, pagatavojot dzērienus un ēdienus. Tagad ir vienkārša pat cietāko produktu blendēšana!

Skatīt visas priekšrocības

Ar papildu jaudu un asmeni

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

  • 400 W

  • 1,5 l stikla krūka

  • ar mini smalcinātāju

  • ProBlend 4

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.

Augstas kvalitātes skrāpējumizturīga stikla krūka nepieļauj aromātu izplatīšanos

Augstas kvalitātes skrāpējumizturīga stikla krūka nepieļauj aromātu izplatīšanos

Augstas kvalitātes skrāpējumizturīgā stikla krūka nepieļauj aromātu izplatīšanos. Šīs 1,5 litru krūkas gatavošanas ietilpība ir 1,25 litri.

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/04/2015

Polska

Polska

Jest bardzo dobrej jakości

Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.