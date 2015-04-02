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Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
Šim Philips Daily Collection blenderim ir 400 W motors, 1,5 l krūka un ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens, kas apvienojumā rada ideālu galarezultātu, pagatavojot dzērienus un ēdienus. Tagad ir vienkārša pat cietāko produktu blendēšana!
400 W
1,5 l stikla krūka
ar mini smalcinātāju
ProBlend 4
Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.
Augstas kvalitātes skrāpējumizturīgā stikla krūka nepieļauj aromātu izplatīšanos. Šīs 1,5 litru krūkas gatavošanas ietilpība ir 1,25 litri.
Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.
Godalgas
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Jarosław70
02/04/2015
Polska
Jest bardzo dobrej jakości
Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00
AnusiaG
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00
Gosia18
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2106/00