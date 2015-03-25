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  • Jaunas garšas katru dienu
  • Jaunas garšas katru dienu
  • Jaunas garšas katru dienu
  • Jaunas garšas katru dienu
  • Jaunas garšas katru dienu
  • Jaunas garšas katru dienu
  • Jaunas garšas katru dienu

Izbeigta ražošana

Viva CollectionBlenderis

HR2161/40

4.3

| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Jaunas garšas katru dienu

Šis Philips blenderis nodrošina maltīšu dažādību katru dienu. Pagatavojiet svaigu sulu, sajauciet mājās pagatavotas zupas vai gatavojiet uzturvielām bagātus dzērienus. 600 W jauda un vairāki ātruma iestatījumi paver bezgalīgas iespējas.

Skatīt visas priekšrocības

Jauciet viendabīgas, garšīgas zupas un veselīgas sulas.

Jaunas garšas katru dienu

  • 600 W

  • 2 l plastmasas krūka

  • ar dzirnaviņām

  • Impulsa rež., ledus smalc. poga

Izmantojot dzirnaviņas, dažādos veidos var samalt mitras un sausas sastāvdaļas

Izmantojot dzirnaviņas, dažādos veidos var samalt mitras un sausas sastāvdaļas

Izmantojiet dzirnaviņas, lai dažu sekunžu laikā samaltu mitras un sausas sastāvdaļas, piemēram, kafijas pupiņas, kaltētus garšaugus, čili un piparus.

Triecienizturīga krūka

Triecienizturīga krūka

Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.

Ilg. darb. īpaši asi roboti asmeņi

Ilg. darb. īpaši asi roboti asmeņi

Izmantojot šos ilg. darb. īpaši asos asmeņus, sasmalciniet un sajauciet visu līdz pilnībai.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.3

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
2

25/03/2015

Polska

Polska

Świetny blender.

Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender

29/03/2013

Polska

Polska

jest fajny

stoi na blacie i jest zawsze pod reka. to mnie inspiruje do eksperymentowania nowych miksów :). czesto uzywam mlynka: do mielenia kawy, przypraw, ziół, siemienia, orzeszkow, suchej bulki... jak do tej pory wycisnac soku za jego pomoca mi sie nie udalo :) i raczej sie nie uda. ale zblendowac soczyste owoce na koktail - owszem. jest dosc mocny i dobrze rozdrabnia nawet twarde warzywa (np. surowe buraki). podczas pracy wydaje nie drazniacy ucha burkot, wcale nie taki glosny. dobrze sie myje, latwo odejmuje sie przykrywka co ulatwia mycie. uzywam go bardzo czesto, od trzech miesiecy. ogolnie poelcam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender

16/05/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry i prosty w obsłudze

rewelacyjny blender,bardzo prosty w obsłudze, łatwo wyczyścić,dodatkowy plus to,że w załączonej instrukcji podane są przepisy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.