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Izbeigta ražošana
Jaunas garšas katru dienu
Šis Philips blenderis nodrošina maltīšu dažādību katru dienu. Pagatavojiet svaigu sulu, sajauciet mājās pagatavotas zupas vai gatavojiet uzturvielām bagātus dzērienus. 600 W jauda un vairāki ātruma iestatījumi paver bezgalīgas iespējas.
600 W
2 l plastmasas krūka
ar dzirnaviņām
Impulsa rež., ledus smalc. poga
Izmantojiet dzirnaviņas, lai dažu sekunžu laikā samaltu mitras un sausas sastāvdaļas, piemēram, kafijas pupiņas, kaltētus garšaugus, čili un piparus.
Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.
Izmantojot šos ilg. darb. īpaši asos asmeņus, sasmalciniet un sajauciet visu līdz pilnībai.
4.3
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
dawidsab
25/03/2015
Polska
Świetny blender.
Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender
anett
29/03/2013
Polska
jest fajny
stoi na blacie i jest zawsze pod reka. to mnie inspiruje do eksperymentowania nowych miksów :). czesto uzywam mlynka: do mielenia kawy, przypraw, ziół, siemienia, orzeszkow, suchej bulki... jak do tej pory wycisnac soku za jego pomoca mi sie nie udalo :) i raczej sie nie uda. ale zblendowac soczyste owoce na koktail - owszem. jest dosc mocny i dobrze rozdrabnia nawet twarde warzywa (np. surowe buraki). podczas pracy wydaje nie drazniacy ucha burkot, wcale nie taki glosny. dobrze sie myje, latwo odejmuje sie przykrywka co ulatwia mycie. uzywam go bardzo czesto, od trzech miesiecy. ogolnie poelcam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender
Edit
16/05/2012
Polska
Bardzo dobry i prosty w obsłudze
rewelacyjny blender,bardzo prosty w obsłudze, łatwo wyczyścić,dodatkowy plus to,że w załączonej instrukcji podane są przepisy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2161/40 Blender