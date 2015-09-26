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Izbeigta ražošana
Zīdaini zaļš kokteilis tikai dažās sekundēs
Šim Philips Viva Collection blenderim ir 600 W motors, 2 l krūka un ProBlend 5 zvaigžņu asmens, kas apvienojumā rada ideālu beigu rezultātu, pagatavojot dzērienus un pārtiku. Pat cietāko produktu blendēšana tagad ir vienkārša!
600 W
2 l plastmasas krūka
ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju
ProBlend 5
Jaudīgs 600 W motors vieglai samaisīšanai un jaukšanai.
ProBlend 5 staru asmens efektīvai samaisīšanai un jaukšanai.
Lietojot šo izturīgās plastmasas krūku, aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šīs lielās krūkas tilpums ir 2 litri, un tās gatavošanas ietilpība ir 1,5 litri — lai jūs varētu pagatavot smūtijus, ar kuriem dalīties ar ģimeni vai draugiem.
4.6
no 5
58
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Kaupo
26/09/2015
Latvija
Laba ierīce, iesaku citiem.
Līdz šim blenderis darbojas nevainojami, sablenderējis ir visu kas man ir bijis vajadzīgs (biezzupas, saldējuma kokteiļi, smūtiji un cita veida kokteiļi) Viegls lietošanā un kopšanā, ātri un viegli nomazgājams pēc blenderēšanas. Lietoju ar prieku un varu ieteikt citiem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection blenderis HR2162/90
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection blenderis HR2162/90
Rysz000
18/07/2020
Polska
Verificēts pircējs
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2163/00 Blender
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Lighthousekeeper
03/06/2020
Polska
Verificēts pircējs
Dobry produkt.
Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR2162/90
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR2162/90
Salīdzinājumā ar Philips Daily Collection blenderi HR2100