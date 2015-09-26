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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Izbeigta ražošana

Viva CollectionBlenderis

HR2166/00

4.6

| (58) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

Zīdaini zaļš kokteilis tikai dažās sekundēs

Šim Philips Viva Collection blenderim ir 600 W motors, 2 l krūka un ProBlend 5 zvaigžņu asmens, kas apvienojumā rada ideālu beigu rezultātu, pagatavojot dzērienus un pārtiku. Pat cietāko produktu blendēšana tagad ir vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Mazāk biezumu ar ProBlend 5 tehnoloģiju*

Zīdaini zaļš kokteilis tikai dažās sekundēs

  • 600 W

  • 2 l plastmasas krūka

  • ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju

  • ProBlend 5

Jaudīgs 600 W motors

Jaudīgs 600 W motors

Jaudīgs 600 W motors vieglai samaisīšanai un jaukšanai.

ProBlend 5 staru asmens efektīvai samaisīšanai un jaukšanai

ProBlend 5 staru asmens efektīvai samaisīšanai un jaukšanai

ProBlend 5 staru asmens efektīvai samaisīšanai un jaukšanai.

Liela izmēra neplīstoša krūka smūtiju pagatavošanai ģimenei un draugiem

Liela izmēra neplīstoša krūka smūtiju pagatavošanai ģimenei un draugiem

Lietojot šo izturīgās plastmasas krūku, aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šīs lielās krūkas tilpums ir 2 litri, un tās gatavošanas ietilpība ir 1,5 litri — lai jūs varētu pagatavot smūtijus, ar kuriem dalīties ar ģimeni vai draugiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

58

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

1

26/09/2015

Latvija

Latvija

Laba ierīce, iesaku citiem.

Līdz šim blenderis darbojas nevainojami, sablenderējis ir visu kas man ir bijis vajadzīgs (biezzupas, saldējuma kokteiļi, smūtiji un cita veida kokteiļi) Viegls lietošanā un kopšanā, ātri un viegli nomazgājams pēc blenderēšanas. Lietoju ar prieku un varu ieteikt citiem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection blenderis HR2162/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection blenderis HR2162/90

18/07/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2163/00 Blender

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2163/00 Blender

03/06/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobry produkt.

Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR2162/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR2162/90

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Daily Collection blenderi HR2100