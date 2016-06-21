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Izbeigta ražošana
600 W
2 l stikla krūka
Vairāki ātrumi
Impulsa rež., ledus smalc. poga
Šo augstas kvalitātes stikla krūku nevar saskrāpēt, kā arī tajā neveidojas nepatīkama smaka.
Izmantojot šos ilg. darb. īpaši asos asmeņus, sasmalciniet un sajauciet visu līdz pilnībai.
Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ewa197
21/06/2016
Polska
rewelacja
polecam nie zostają grudki, kruszy nawet lód, nie chlapie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender
Kasia89pl
24/05/2016
Polska
Dobry blender. Polecam!
Często robię koktajle z mrożonych owoców, dlatego ważne dla mnie jest, żeby blender nie miał problemu z ich dokładnym i szybkim rozdrobnieniem. Gdy mam gości, koktajlu robię więcej, dlatego też duży dzban jest wygodny.Blender spełnia wszystkie moje wymagania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender
Lyusi
12/02/2019
България
Блендера е идеално решение за мен и моето семейство
От доста време го ползвам , работи безупречно , лесно се почиства, каната се мие в миялна без проблем. Препоръчвам на всички , които са решили да се сдобият с блендер,това е перфектно решение , като цена и качество!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Блендер