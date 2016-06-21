ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Jaunas garšas katru dienu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jaunas garšas katru dienu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Izbeigta ražošana

Viva CollectionBlenderis

HR2170/50

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jaunas garšas katru dienu
Šis Philips blenderis nodrošina maltīšu dažādību katru dienu. Pagatavojiet svaigu sulu, sajauciet mājās pagatavotas zupas vai gatavojiet uzturvielām bagātus dzērienus. 600 W jauda un vairāki ātruma iestatījumi paver bezgalīgas iespējas.
Skatīt visas priekšrocības

Jauciet viendabīgas, garšīgas zupas un veselīgas sulas.

Jaunas garšas katru dienu

  • 600 W

  • 2 l stikla krūka

  • Vairāki ātrumi

  • Impulsa rež., ledus smalc. poga

Īpaši kvalitatīvā stikla krūka nav saskrāpējama un tā neuzsūc smakas.

Šo augstas kvalitātes stikla krūku nevar saskrāpēt, kā arī tajā neveidojas nepatīkama smaka.

Ilg. darb. īpaši asi roboti asmeņi

Ilg. darb. īpaši asi roboti asmeņi

Izmantojot šos ilg. darb. īpaši asos asmeņus, sasmalciniet un sajauciet visu līdz pilnībai.

Noņemami asmeņi

Noņemami asmeņi

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no krūkas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/06/2016

Polska

Polska

rewelacja

polecam nie zostają grudki, kruszy nawet lód, nie chlapie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender

24/05/2016

Polska

Polska

Dobry blender. Polecam!

Często robię koktajle z mrożonych owoców, dlatego ważne dla mnie jest, żeby blender nie miał problemu z ich dokładnym i szybkim rozdrobnieniem. Gdy mam gości, koktajlu robię więcej, dlatego też duży dzban jest wygodny.Blender spełnia wszystkie moje wymagania.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Blender

12/02/2019

България

България

Блендера е идеално решение за мен и моето семейство

От доста време го ползвам , работи безупречно , лесно се почиства, каната се мие в миялна без проблем. Препоръчвам на всички , които са решили да се сдобият с блендер,това е перфектно решение , като цена и качество!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2170/50 Блендер

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.