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  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Izbeigta ražošana

Robust CollectionBlenderis

HR2181/00

Kulinārijas piederumi ikdienai

Vienmērīga blendēšana ar inovatīvo divu asmeņu blendēšanas sistēmu. Šis Philips blenderis HR2181/00 ir no Philips Robust kolekcijas, kurā ietilpst izturīgi virtuves piederumi, kas katru dienu ļauj gatavot mājās ar prieku

Skatīt visas priekšrocības

Blenderis vienmērīgai maisīšanai

Kulinārijas piederumi ikdienai

  • 850 W

  • 2 l stikla krūka

  • divu asmeņu sistēma

  • 5 ātrumi un impulsa rež.

2 l ovālas formas skrāpējumizturīga stikla krūka

2 l ovālas formas skrāpējumizturīga stikla krūka

2 l krūka ir ražota no augstas kvalitātes borosilikāta stikla, kas ir skrāpējumizturīgs un ļauj pārstrādāt karstas sastāvdaļas. Unikālā ovālā forma nodrošina nevainojamu sastāvdaļu plūsmu, kas savukārt garantē teicamu rezultātu. Ovālo krūku var bez grūtībām ievietot ledusskapja durvju plauktā, lai uzreiz atdzesētu gatavo produktu maisījumu.

Automātiskas paātrināšanas funkcija, 5 ātrumi un pulsācija

Automātiskas paātrināšanas funkcija, 5 ātrumi un pulsācija

Automātiskās paātrināšanas funkcija 15 sekunžu laikā pakāpeniski palielina ātrumu no 0 līdz 11 000 apgriezieniem minūtē. Sastāvdaļas var sasmalcināt vienā paņēmienā pat sarežģītākajām receptēm.

Viegli tīrāmas virsmas un trauku mazgāšanas mašīnā mazgājama krūka

Philips blenderis ir viegli tīrāms, pateicoties viegli tīrāmām virsmām un trauku mazgāšanas mašīnā mazgājamai krūkai un piederumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā