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HR2181/00
Kulinārijas piederumi ikdienai
Vienmērīga blendēšana ar inovatīvo divu asmeņu blendēšanas sistēmu. Šis Philips blenderis HR2181/00 ir no Philips Robust kolekcijas, kurā ietilpst izturīgi virtuves piederumi, kas katru dienu ļauj gatavot mājās ar prieku
850 W
2 l stikla krūka
divu asmeņu sistēma
5 ātrumi un impulsa rež.
2 l krūka ir ražota no augstas kvalitātes borosilikāta stikla, kas ir skrāpējumizturīgs un ļauj pārstrādāt karstas sastāvdaļas. Unikālā ovālā forma nodrošina nevainojamu sastāvdaļu plūsmu, kas savukārt garantē teicamu rezultātu. Ovālo krūku var bez grūtībām ievietot ledusskapja durvju plauktā, lai uzreiz atdzesētu gatavo produktu maisījumu.
Automātiskās paātrināšanas funkcija 15 sekunžu laikā pakāpeniski palielina ātrumu no 0 līdz 11 000 apgriezieniem minūtē. Sastāvdaļas var sasmalcināt vienā paņēmienā pat sarežģītākajām receptēm.
Philips blenderis ir viegli tīrāms, pateicoties viegli tīrāmām virsmām un trauku mazgāšanas mašīnā mazgājamai krūkai un piederumiem.
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