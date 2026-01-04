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HR2191/01
ProBlend sistēma
2 L maksimālais tilpums
1,25 L izmantojamais tilpums
2 ātruma iestatījumi un impulsu režīms
Plastmasas trauks
Izmantojot ProBlend sistēmu kopā ar impulsa iestatījumu, var tikai 45 sekundēs** sasmalcināt ledus gabaliņus. Lieliski piemērots atspirdzinošiem dzērieniem un smūtijiem, kā arī desertiem.
Gatavo dažādus dzērienus un ātri sagatavo sastāvdaļas maltītēm ar 2 ātruma un impulsa iestatījumiem. Var izmantot dažādām sastāvdaļām — no garšaugiem, garšvielām un dārzeņiem līdz kafijas malšanai, vai pat ledus smalcināšanai, lai pagatavotu gardus, atvēsinošus dzērienus.
Pagatavo līdz pat 6 dzērieniem (pieņemot, ka glāzes tilpums ir 200 ml), pateicoties 1,25 L izmantojamam tilpumam.***
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Testēts MAX režīmā ar dažādām receptēm
Pieņemot, ka glāze ir 200 ml