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Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu
Philips blenderis ar ProBlend 6 un 900 W motoru var apstrādāt praktiski visu – no augļiem/dārzeņiem līdz ledum. Tā dažāda ātruma funkcija sajauks, sasmalcinās un sagriezīs jebkādā blīvumā un daudzumā kādā vēlaties.
900 W
2 l stikla krūka
ar lāpstiņu
ProBlend 6
Iestatiet blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo unikālo kontroles pogu.
Vienkārša tīrīšana, jo asmens bloks ir noņemams
Motors darbosies ar ieprogrammētu darbību sekvenci, lai viegli sasmalcinātu ledu, tikai nospiežot pogu
4.7
no 5
26
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Agnieszka73
29/04/2017
Polska
polecam
Blender kielichowy spełnia w pełni moje oczekiwania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender
EwaaaaK
22/02/2017
Polska
Verificēts pircējs
Blender godny polecenia
Używam blendera codziennie od około miesiąca do przygotowywania koktajli owocowo-warzywnych i jestem bardzo zadowolona. Blender jest mocny i bez problemu radzi sobie z twardzyszmi warzywami jak marchewka i burak, czy też z pietruszką i jarmużem. Miksowałam też zamrożone owoce, ale nie testowałam jeszcze kruszenia lodu. Produkt jest estetyczny, wykonany dokładnie, nie ma luzów a kielich jest masywny i dobrze wyprofilowany - blenduje dokładnie, nie pozostawiając niezmiksowanych części na brzegach. Wygodny w czyszczeniu dzięki odkręcanych nożach i możliwości czyszczenia w zmywarce.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender
MarcinTalar
06/08/2016
Polska
bardzo dobre blendowanie, w jednej kolorystyce to zby malo
Jeden kolor wykonania to zdecydowanie za mało przy dzisiejszych potrzebach i gustach klienta. Chociaż opcja w kolorze białym dodalaby gwiazdkę w mojej ocenie. Co do blendowania, to jak najbardziej urządzenie spelnia oczekiwania. Najprostszym testem jest blendowanie kiwi. Zmielone pestki to dobry blender i tak ten ma.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender
Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094