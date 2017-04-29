ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

Izbeigta ražošana

Avance kolekcijaBlenderis

HR2195/00

4.7

| (26) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu

Philips blenderis ar ProBlend 6 un 900 W motoru var apstrādāt praktiski visu – no augļiem/dārzeņiem līdz ledum. Tā dažāda ātruma funkcija sajauks, sasmalcinās un sagriezīs jebkādā blīvumā un daudzumā kādā vēlaties.

Skatīt visas priekšrocības

ProBlend 6 tehnoloģija par 50% smalkākam rezultātam*

Vislabākā sasmalcināšana, nekādu gabaliņu

  • 900 W

  • 2 l stikla krūka

  • ar lāpstiņu

  • ProBlend 6

Vien. ātr. kontr. ar izg. displeju

Vien. ātr. kontr. ar izg. displeju

Iestatiet blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo unikālo kontroles pogu.

Vienkārša tīrīšana, jo asmens ir noņemams

Vienkārša tīrīšana, jo asmens ir noņemams

Vienkārša tīrīšana, jo asmens bloks ir noņemams

Ieprogrammēta ledus sasmalcināšanas funkcija

Ieprogrammēta ledus sasmalcināšanas funkcija

Motors darbosies ar ieprogrammētu darbību sekvenci, lai viegli sasmalcinātu ledu, tikai nospiežot pogu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

26

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

1

29/04/2017

Polska

Polska

polecam

Blender kielichowy spełnia w pełni moje oczekiwania.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender

22/02/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Blender godny polecenia

Używam blendera codziennie od około miesiąca do przygotowywania koktajli owocowo-warzywnych i jestem bardzo zadowolona. Blender jest mocny i bez problemu radzi sobie z twardzyszmi warzywami jak marchewka i burak, czy też z pietruszką i jarmużem. Miksowałam też zamrożone owoce, ale nie testowałam jeszcze kruszenia lodu. Produkt jest estetyczny, wykonany dokładnie, nie ma luzów a kielich jest masywny i dobrze wyprofilowany - blenduje dokładnie, nie pozostawiając niezmiksowanych części na brzegach. Wygodny w czyszczeniu dzięki odkręcanych nożach i możliwości czyszczenia w zmywarce.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender

06/08/2016

Polska

Polska

bardzo dobre blendowanie, w jednej kolorystyce to zby malo

Jeden kolor wykonania to zdecydowanie za mało przy dzisiejszych potrzebach i gustach klienta. Chociaż opcja w kolorze białym dodalaby gwiazdkę w mojej ocenie. Co do blendowania, to jak najbardziej urządzenie spelnia oczekiwania. Najprostszym testem jest blendowanie kiwi. Zmielone pestki to dobry blender i tak ten ma.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR2195/00 Blender

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094