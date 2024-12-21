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  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk

Izbeigta ražošana

5000. sērijaBlendera pamatiezīmes

HR2224/00

4.7

| (51) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk

ProBlend Crush tehnoloģija sasmalcina pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērš tās par vienmērīgi sablendētiem kokteiļiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie četrstaru zvaigznes formas asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 800 W motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus.

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgā ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģija

Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk

  • ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģ.

2 gadu garantija visā pasaulē

2 gadu garantija visā pasaulē

2 gadu garantija visā pasaulē — ilgstošas kvalitātes un darbības garantija.

Jaudīgs, taču energoefektīvs 800 W motors

Jaudīgs, taču energoefektīvs 800 W motors

Jaudīgs, bet energoefektīvs 800 W motors jaudas efektivitātes un perfekta blendēšanas snieguma līdzsvaram. Izstrādāts, lai maksimizētu ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģijas sniegumu.

Nevainojami sasmalcināts ledus un cietās sastāvdaļas, 2 x ātrāks

Nevainojami sasmalcināts ledus un cietās sastāvdaļas, 2 x ātrāks

ProBlend Crush tehnoloģija sasmalcina pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērš tās par vienmērīgi sablendētiem kokteiļiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie četrstaru zvaigznes formas asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 800 W motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

51

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

1

21/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras trintuvas-maišytuvas

Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

16/12/2024

Lietuva

Lietuva

Skanu, švelnu, gaivu

Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

13/12/2024

Lietuva

Lietuva

Sutrina be didelio vargo daug dalykų

Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.