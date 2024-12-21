30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
ProBlend Crush tehnoloģija sasmalcina pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērš tās par vienmērīgi sablendētiem kokteiļiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie četrstaru zvaigznes formas asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 800 W motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus.
ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģ.
2 gadu garantija visā pasaulē — ilgstošas kvalitātes un darbības garantija.
Jaudīgs, bet energoefektīvs 800 W motors jaudas efektivitātes un perfekta blendēšanas snieguma līdzsvaram. Izstrādāts, lai maksimizētu ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģijas sniegumu.
ProBlend Crush tehnoloģija sasmalcina pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērš tās par vienmērīgi sablendētiem kokteiļiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie četrstaru zvaigznes formas asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 800 W motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus.
4.7
no 5
51
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Burokėlis12
21/12/2024
Lietuva
Geras trintuvas-maišytuvas
Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
strazdaite
16/12/2024
Lietuva
Skanu, švelnu, gaivu
Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Andžė
13/12/2024
Lietuva
Sutrina be didelio vargo daug dalykų
Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas