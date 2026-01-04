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Visas sērijas

  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
  • Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*

3000. sērijaBlenderis Problend Crush tehn., 600 W, 2 L

HR2291/01

Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*
Izstrādāts, lai uzlabotu smalcināšanu ikdienā, un, pateicoties 600 W jaudai un asmeņa labajai veiktspējai, var smalcināt dažādas sastāvdaļas un pat ledu. Ideāla konsistence ar minimālām pūlēm un laika ieguldījumu.
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Unikāla ProBlend sistēma

Ideāls rezultāts bez kunkuļiem 45 sekundēs*

  • ProBlend sistēma

  • 2 L maksimālais tilpums

  • 1,25 L izmantojamais tilpums

  • 2 ātruma iestatījumi un impulsu režīms

  • Stikla krūka

Sasmalcina ledu mazos gabaliņos tikai 45 sekundēs**

Sasmalcina ledu mazos gabaliņos tikai 45 sekundēs**

Izmantojot ProBlend sistēmu kopā ar impulsa iestatījumu, var tikai 45 sekundēs** sasmalcināt ledus gabaliņus. Lieliski piemērots atspirdzinošiem dzērieniem un smūtijiem, kā arī desertiem.

Izturīgi nerūsējošā tērauda asmeņi

Izturīgi nerūsējošā tērauda asmeņi

Izturīgie nerūsējošā tērauda asmeņi ilgi saglabā asumu, nerūsē un nezaudē spožumu.

Pieejami 2 ātrumi un impulsu režīma iestatījums

Pieejami 2 ātrumi un impulsu režīma iestatījums

Gatavo dažādus dzērienus un ātri sagatavo sastāvdaļas maltītēm ar 2 ātruma un impulsa iestatījumiem. Var izmantot dažādām sastāvdaļām — no garšaugiem, garšvielām un dārzeņiem līdz kafijas malšanai, vai pat ledus smalcināšanai, lai pagatavotu gardus, atvēsinošus dzērienus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēts MAX režīmā ar dažādām receptēm

  2. Pieņemot, ka glāze ir 200 ml