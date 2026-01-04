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HR2291/01
ProBlend sistēma
2 L maksimālais tilpums
1,25 L izmantojamais tilpums
2 ātruma iestatījumi un impulsu režīms
Stikla krūka
Izmantojot ProBlend sistēmu kopā ar impulsa iestatījumu, var tikai 45 sekundēs** sasmalcināt ledus gabaliņus. Lieliski piemērots atspirdzinošiem dzērieniem un smūtijiem, kā arī desertiem.
Izturīgie nerūsējošā tērauda asmeņi ilgi saglabā asumu, nerūsē un nezaudē spožumu.
Gatavo dažādus dzērienus un ātri sagatavo sastāvdaļas maltītēm ar 2 ātruma un impulsa iestatījumiem. Var izmantot dažādām sastāvdaļām — no garšaugiem, garšvielām un dārzeņiem līdz kafijas malšanai, vai pat ledus smalcināšanai, lai pagatavotu gardus, atvēsinošus dzērienus.
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Testēts MAX režīmā ar dažādām receptēm
Pieņemot, ka glāze ir 200 ml